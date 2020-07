Se billedserie Formand for Møn Svømmeklub Jacob Lind instruerer de to tvillinger Malou og Felix, mens far Frederik Petersen lytter med. Foto: Claus Vilhelmsen

Send til din ven. X Artiklen: Vandleg for både børn og voksne Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Vandleg for både børn og voksne

Vordingborg - 18. juli 2020 kl. 18:30 Af Claus Vilhelmsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kan man stå på et paddle board første gang uden at vælte? Det kunne lade sig gøre for nogen og ikke for andre, da Møn Svømmeklub stod for arrangementet »Vild med Vand« ved Præstø Fjord lørdag.

Men farligt var det jo ikke, og både børn og voksne morede sig gevaldigt. Ud over at prøve kræfter på et stand up paddleboard (SUP) kunne de fremmødte vandhunde også komme ud på en sit-on-top-kajak, prøve en vandkikkert, fiske med fiskenet og få en tur i redningsbåden.

Men hvad lavede en svømmeklub fra Møn dog i Præstø, der har så mange klubber, som er fokuseret på vand?

- Det er et stort setup, og Præstø Kajak & Padle Klub har ikke kræfter til det, forklarer formnd for Møn Svømmeklub Jacob Lind.

Anastazia på fire år sammen med sin bonusfar

Danny Hansen fra Vordingborg. Foto: Claus Vilhelmsen



- Forhåbentlig får de flere medlemmer i klubben i Præstø efter sådan et arrangement, det vil vi da være glade for, fortsætter han.

En del af noget større

I virkeligheden var arrangementet lørdag bare et af 38 arrangementer, som Møn Svømmeklub laver sommeren over.

- Vi har 33 arrangementer forskellige steder på Møn, tre i Præstø og to på Ore Strand i Vordingborg. Næste gang vi kommer til Præstø bliver 5. august, lover Jacob Lind.

En kuriøsitet, men måske noget der er kommet for at blive, var registreringen af alle, der prøvede en af aktiviteterne. Det var ikke for at snage i folks privatliv, men pga. Covid-19.

Skulle en af deltagerne være smittet, vil det være hurtigt og nemt at advare de andre om at blive testet i en fart.

Der var et pænt fremmøde før frokost, og senere

kom der endnu flere. Foto: Claus Vilhelmsen