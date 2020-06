Initiativtagerne til SUP-boarding i Vordingborg - Tine Jannerup og Jens Christian Børsmose (til højre). I midten Nikolaj W. Reichel fra Præstø, der var med for at hjælpe. Foto: Nina Lise

Vandhunde testede »ny« sport

Sådan lød det fra Nikolaj W. Reichel, da Vordingborg Ro- og Kajakklub inviterede til generalprøve på deres nyeste initiativ, standup paddleboarding. Initiativet har været halvandet år undervejs, men mandag aften lykkedes det endelig efter coronaforsinkelse at få nogle af de kommende instruktører og andre interesserede på vandet.

- Vi skal følge med tiden og forfølge vores idéer. Vores formål er at fremme alt, der har med en paddel, pagaj eller åre at gøre, forklarer Jens Christian Børsmose fra Vordingborg Ro- og Kajakklub, der med det nye initiativ håber at ramme en bredere målgruppe. Startdatoen ikke er sat endnu.