Her er det Agnette Kolle til venstre, der styrede forsamlingen gennem de mange nye strikse regler, som den nye valglov har ført med sig. Selvom der var 14 kandidater til 14 pladser skulle man stadig ud i en skriftlig afstemning. Foto: Lars Christensen

Valg i kirken blev en uventet succes

I et sogn med lige under 10.000 medlemmer er 57 ikke meget, men normalt er der yderst begrænset interesse for valgene til menighedsrådene, så formand Ole Dyhr var godt tilfreds med fremmødet, især set i lyset af den nuværende coronakrise.