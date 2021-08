Efter mere end 20 år som butiuksbestyrer af Sportigan i præstø har Ove Olsen besluttet at søge nye græsgange. Han giver på fredag bolden videre til Jonas Ludvigsen, som har arbejdet i butikken de seneste 15 år. Foto: Mille Holst

Vagtskifte i den lokale Sportigan

Vordingborg - 26. august 2021 kl. 07:58 Af Mille Holst mille.holst@sn.dk Kontakt redaktionen

Jonas Ludvigsen bliver butiksbestyrer i Sportigan efter Ove Olsen, der efter tyve år i butikken har valgt helt nye græsgange.

Der er vagtskifte i Sportigan, hvor Ove Olsen, som har været bestyrer gennem godt tyve år, på fredag har sidste arbejdsdag.

Derefter overtager Jonas Ludvigsen bestyrerroret.

- Jeg er glad for at han vil overtage posten, siger Ove Olsen, der for tyve år siden var med til at starte butikken sammen med indehaverne Mette og Christian Capion Knudsen.

Der bliver ikke holdt nogen reception i anledning af vagtskiftet, men Christian Capion Knudsen oplyser, at alle, der har lyst til at kigge ind i butikken for at sige farvel til Ove er velkomne når som helst - dog senest på hans sidste arbejdsdag den 27. august.

Farvel efter 20 år Ove Olsen indrømmer, at det ikke har været en nem beslutning at tage, at stoppe i butikken, men han synes tiden er inde.

- Man skal træffe et valg, mens man er rask og rørig og mens lysten er der, siger han og erkender, at det har krævet mod at takke ja til en anden stilling efter så mange år i sportsbutikken. Det er også en beslutning, der har været et lille år undervejs.

Ove Olsen kom til Præstø som 3-årig og blev som ung uddannet i butik hos Hugo Andersen, der var en kendt sportshandler på Sydsjælland, og efter endt læretid blev han ansat i hans butik. Alt i alt har Ove Olsen 37 års erfaring som butiksansat og det meste af tiden har han arbejdet i sportsbutikker. men nu er tiden kommet til at kaste sig ud i noget helt nyt, synes han.

- Jeg skal ud i den friske luft, siger han og glæder sig til "kun" at skulle arbejde 37 timer om ugen. For det er ingen hemmelighed, siger han, at arbejdet som butiksbestyrer er betydeligt mere end det.

- Nu kan jeg bruge mere tid på familien og nyde vores sommerhus ved Stubbekøbing. Jeg får noget mere fritid, siger han, men er ikke i tvivl om at han kommer til at savne kunderne.

- Det er retræten fra slagmarken, siger Ove Olsen og Jonas Ludvigsen supplerer:

- Der skal nye krigere til.

Ny bestyrer Jonas Ludvigsen er uddannet butiksassistent med speciale indenfor sport, og de seneste 15 år har han været ansat som butiksassistent i Sportigan i Præstø. Det er således et kendt ansigt, der fremover har ansvaret for butikken, og han er spændt på at tage udfordringen op - omend timingen kunne være bedre.

- Jeg skal være far til nummer tre i næste måned, fortæller han, men valgte alligevel at takke ja, når nu indehaverne har tillid til at han vil være den rette til opgaven.

Jonas Ludvigsen er både født og opvokset i Præstø. Han er 34 år og far til to børn på henholdsvis otte og ti år og en tredie er på vej. Han bruger meget tid på sin familie og har ikke selv tid til at deltage i det lokale foreningsliv, men begge børnene er aktive indenfor fodbold og gymnastik.

Ny indretning De første dage i næste uge holder Sportigan lukket og først torsdag 2. september åbner forretningen igen.

I anledning af at butikken får ny butiksbestyrer, bliver der nemlig bygget om i lokalerne. Der kommer noget frisk maling på væggene og nyt indventar bliver sat op. Desuden flyttes prøverummene til et andet sted i butikken.

- Det er yngre mennesker, der kommer til nu; de vil gerne noget nyt og noget andet, fortæller Christian Capion Knudsen, der som ejer bakker op om de nye initiativer.

- Vi synes, det er en rigtig god idé, siger han og Jonas supplerer:

- Man skal kunne se, det er en ny begyndelse.

I det daglige vil man, når butikken åbner igen torsdag i næste uge kunne møde Jonas Ludvigsen samt Mads Møller i Sportigan i Præstø. Derudover søger butikken en salgsassistent på minimum 30 timer.