Vagtskifte efter 31 år på varmeværket

- Jeg kommer til at savne kundekontakten, for mange af kunderne er de samme, som da jeg startede for 31 år siden. Og så kommer jeg til at savne mine søde kolleger. Men jeg bor lige ved siden af, så jeg kan altid gå ned og sige hej. Jeg har lovet dem, at de ikke slipper for mig, siger Inge Dommac med et smil.