Se billedserie René Kaldal arbejder som ansvarlig for den borerig, der banker rør ned i havbunden som bunden på pylonen. I baggrunden Jan Petersdotter. Foto: Thomas Olsen Foto: Thomas Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Vagabondarbejde en livsstil for René Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Vagabondarbejde en livsstil for René

Vordingborg - 12. december 2020 kl. 10:39 Af Claus Vilhelmsen Kontakt redaktionen

367 km hver vej. Så langt har René Kaldal på arbejde, for han bor i Dokkedal i det nordøstlige Himmerland og arbejder på byggeriet af Storstrømsbroen på Masnedø ved Vordingborg.

Den 45-årige nordjyde tager hjem hver lørdag aften, og søndag aften kører han den samme vej tilbage. Hver gang over Storebæltsbroen, og det tager fire timer og 25 minutter ifølge Google Maps.

- Man skal være glad for at køre bil, siger René, som slapper af ved at høre en lydbog og drikke kaffe undervejs.

I 13-14 år har han arbejdet for Per Aarsleff som udsendt til forskellige projekter. Han er ansvarlig for en borerig, og når riggen flytter, flytter René med. - Sidste sommer var jeg med til byggeriet af Masnedsundbroen, og i februar i år kom jeg tilbage til Vordingborg for at være med til den ny Storstrømsbro. I sommer var boreriggen dog en tur til Hanstholm, så der havde jeg meget kortere til arbejde.

Folk bliver

- Men det generer mig ikke at være væk seks dage om ugen. Vi arbejder igennem 12 timer om dagen, og så har vi pludselig fri fire-fem dage, eller vi får pengene udbetalt.

- Enten er du til det, eller også er du hurtigt ude igen. Jeg er en af dem, der har været her færrest år, for folk hænger ved. Det er et godt og varieret arbejde, hvor der er nye opgaver hver dag, fortæller René.

Samarbejde

Hammeren, der banker rør ned i havbunden

håndteres af kranen, der står på boreriggen.

Foto: Thomas Olsen



En del af de, der arbejder på den måde, er singler, men René er gift på 20. år. Han understreger, at det kræver et godt samarbejde med konen og en forståelse for, at de lange fravær er en forudsætning for mandens job.

- Vi er to om det. Det kræver en større indsats af hende derhjemme. Hun skal slå græs i perioder og skaffe træpiller til fyret og andre ting, som jeg ellers ville gøre.

- Nu er børnene blevet store, så de er ligeglade med, om jeg er hjemme. Men nogle gange er min kone og børnene med herovre, og så kører de rundt i området, mens jeg er på arbejde. De har f.eks. været på Møns Klint, og de har også turet rundt i København, siger René.

Han bor i sin egen campingvogn på firmaets plads i Nr. Alslev på Falster. Der er både strøm og vand som på en campingplads. men tidligere har han boet på Ore Strand Camping i Vordingborg.

- Mens vi byggede Masnedsundbroen for Banedanmark, var der en overgang 70 campingvogne på Ore Strand, beretter René.

Al færdsel på boreriggen foregår med sikkerhedshjelm.

Foto: Thomas Olsen



Arbejdet består i at være fast mand på boreriggen. Den skal vedligeholdes, og det kan godt betale sig at have en mand gående på riggen hele tiden. Det er også et forsikringsspørgsmål.

Autodidakt

- Jeg sætter benene, så slæbebåden kan sejle med riggen. Jeg sørger også for, at sikkerheden er i top. Der skal være redningsveste, og redningsflåden skal være i orden. Herudover er der praktiske ting som at sørge for, at der er kaffe, og at der er rent, siger René.

Han har lært arbejdet, mens han har været der. Han er autodidakt eller selvlært.

- Tidligere har jeg været i industrien og lavet fabriks- og lagerarbejde. Men min svigerfar arbejdede i Per Aarsleff, indtil han gik på pension, og han fik mig ind. Nu kunne jeg ikke tænke mig en anden livsstil, fastslår René Kaldal.