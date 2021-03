Værtspar på kunstens bed & breakfast takker af

Der er gået 13 år, side Vivi Schlechter og Uffe Hofmann Andersen rykkede ind på Busenevej 64 og åbnede Bakkegaard Gæstgiveri - et bed & breakfast-sted, der ikke mindst har været kendt og elsket for sit fokus på kunst, hvor alle værelser er dekoreret af forskellige lokale kunstnere.

- Vi har planlagt det gennem nogle år, og har gjort klart overfor os selv, at det var det, vi ville. Vi har set så mange gange på landet, at folk bliver på store ejendomme, og pludselig kan de ikke komme op af trapperne længere, og kan ikke holde huset ved lige. Det ville vi ikke, siger hun, der selv er 64, mens Uffe er 66.

Parret har opgjort, at Bakkegaard Gæstgiveri i løbet af den 13 år har haft cirka 30.000 overnatninger, og at har været et populært indslag i den mønske turisme fremgår også klart at Facebooktråden, hvor venner af huset ønsker Uffe og Vivi god vind fremover.