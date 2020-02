Værtshusejer: Få de voldelige patienter ud af byen

- De er helt uden for rækkevidde, siger Ann Busch, der sidder i kommunalbestyrelsen for Alternativet, og som er en af afsenderne bag brevet til politikerne på Christiansborg.

- En tredjedel af de drab, der sker i landet, begås af psykisk syge. Vi har også en pædofildømt under behandling, som går frit rundt i Vordingborg, siger Ann Busch og fortsætter:

- Det kan ikke være rigtigt, at der tages for meget hensyn til patienterne og for lidt til borgere, der færdes i gaden.