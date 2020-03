Værtshuse holder åbent i dagtimerne

Til sn.dk siger hun, at folk skal holde afstand, og sidder de og hoster, bliver de bedt om at forlade stedet.

Hun er opmærksom på, at folk bliver mere uforsigtige, når de har fået et vist kvantum alkohol, og det er baggrunden for, at de tre værtshuse lukker kl. 18.