Værested Toronto får lov at blive i STU-bygningen

Brugerne er i øjeblikket »genhuset« midlertidigt i STU-bygningen på Rugvænget. Denne adresse bliver gjort til hjemsted for Toronto, har Udvalget for Social og Psykiatri bestemt. Og for at gøre stedet anvendeligt for de mange brugere, har udvalget også besluttet at bruge 100.000 kroner til at indrette lokalerne.