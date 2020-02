Der er mange ønsker til cykelstierne rundt om i kommunen. Nu skal de samles i en ny cykelstiplan. Foto: Lars Christensen

Vær med til at skabe ny cykelsti-plan

Vordingborg - 15. februar 2020 kl. 09:16 Af Lars Christensen

Mange cykelstier rundt om i kommunen er i en elendig stand og flere steder har man i årevis kæmpet for overhovedet at få cykelstier.

Listen over ønsker til cykelstier er dog ikke bare lang, den er også gammel.

I øjeblikket arbejder kommunen med en cykelsti-plan helt tilbage fra 2011. Derfor vil kommunen nu have en ny og opdateret plan, og i den forbindelse inviteres alle interesserede til at komme med deres input.

- Det er et vigtigt område, som vi nu skal have afdækket grundigt. Vi synes det er vigtigt, at vi får borgernes input og behov med i planen, så planen kan blive så borgerrettet, som overhovedet muligt, forklarer Michael Larsen (R), formand for Udvalget for Plan og Teknik.

Kommunen vil på mandag, 17. februar, udsende en besked via Aula til alle forældre med skolebørn i Vordingborg Kommunen med link til en spørgeskemaundersøgelse.

Alle andre intereserede borgere kan finde spørgeskemaet på www.viatrafik.dk/vordingborg eller på kommunens hjemmeside og facebook-side.

- Undersøgelsen tager fem minutter og er meget brugervenlig. Vi håber med denne borgerundersøgelse, at vi kan få afspejlet borgernes behov for cykelstier tydeligere, siger Michael Larsen.

Med den digitale spørgeskemaundersøgelse har man mulighed for at kommentere på cykelforhold generelt i kommunen samt udpege lokaliteter og strækninger, hvor man mener, at der er behov for at forbedre cykelforholdene. Der er 25 spørgsmål, og undersøgelsen sluttes af med et virtuelt kort, hvor man kan udpege konkrete strækninger og punkter i kommunen, som man mener skal have forbedrede forhold for cykelister.

- Vi vil altid gerne gøre mere for at få endnu flere ud i naturen, og gøre det attraktivt for endnu flere at tage cyklen frem for bilen. Dette både ud fra et sundhedsmæssigt og klimamæssigt perspektiv. Derfor laver vi også kortet med vores skoler, større uddannelsessteder, arbejdspladser og kulturelle institutioner med videre, som kan være med til at gøre det endnu mere attraktivt for endnu flere at tage cyklen, forklarer Michael Larsen.

Når undersøgelsen er afsluttet, vil svarene blive gennemgået og samlet i en ny plan for cykelstier i Vordingborg Kommune. Der vil blive udarbejdet et kort, der viser det eksisterende stinet i Vordingborg Kommune, men med tilføjet oplysninger om forekomsten af stier på den anden side af kommunegrænsen. Dette for at kunne synliggøre den regionale sammenhæng. De projekter der endnu ikke er realiseret fra den gamle cykelstiplan vil også blive udpeget på kortet.