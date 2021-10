Se billedserie Salen var fyldt op, da Hjelm Forsamlingshus inviterede til vælgermøde. Temaet skulle være alt andet end ferieparken, men det var vælgerne ikke enige i. Foto: Nina Lise

Send til din ven. X Artiklen: Vælgerne ville tale om feriepark Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Vælgerne ville tale om feriepark

Vordingborg - 10. oktober 2021 kl. 21:41 Af Nina Lise Kontakt redaktionen

Der blev båret valgplakater og ekstra stole ind til det sidste, da Hjelm Forsamlingshus søndag arrangerede vælgermøde om »Udkant i udvikling« for ti håbefulde kandidater og en sal tæt pakket med vælgere og partisoldater.

Planen var, at der skulle diskuteres landdistriktsudvikling. Men efter en indledende forventningsafstemning med salen om dagens emner, hvor arrangører og moderator behændigt forsøgte at styre udenom, var mødet ikke mange minutter gammelt, før Søren Hansen (DF) adresserede elefanten i rummet.

- Vi er i Hjelm ved Hjelm Bugt. DF siger nej tak. Så er den ligesom taget, fastslog Søren Hansen under den obligatoriske præsentation af kandidaterne.

Også fra salen var det Feriepark Hjelm Bugt, der lå forrest på tungen. Første tilhører, der fik ordet, ville vide, hvor velkomment det er, når borgerne ytrer deres mening.

- Der har været nogle sager, hvor borgerne har haft svært ved at blive hørt. Det gælder voldsystemet i Stege, hvor meget man skal tilbyde de sejlende turister i Stege Nor og Hjelm Bugt. Er dialog velkommen? Som tilskuer til debatten kan man godt få indtryk af det modsatte, lød det.

Alt det andet Hermed var linjen lagt. De næste to timer kom det med få undtagelser ikke til at handle om andet for panelet, der bestod af Kathrine Olldag (R), Michael Juliussen (SF), Mette Gerdøe-Frederiksen (EL), Heino Hahn (NB), Mikael Smed (S), Karina Fromberg (V), Charlotte Bagge Hansen (Fælleslisten), Lis Due Rasmussen (K), Søren Hansen (DF) og Annabianca C. Milter (AL), der debuterede som kandidat ved et vælgermøde.

De var alle enige om et nej tak til ferieparken ud fra det projekt, der ligger nu. Til gengæld sagde de alle ikke overraskende ja tak til dialog, selvom det er en svær størrelse.

Undervejs var det tydeligt, at erfaring fra kommunalbestyrelsesarbejde gør en forskel - om det er positivt eller negativt, afhænger af øjnene, der ser. De uprøvede kandidater talte om at tænke ud af boksen og udfordre lovgivning og systemer, mens de garvede rotter hele tiden mindede om, at der er love, regler og processer, der skal følges.

Selvom man kun nåede ét ud af fire punkter på dagsordenen - og Hjelm Bugt - gik mødet over tid. Fra salen ville tilhørerne også gerne have talt om trafik og cykelstier, for få tilbud til de unge, mistrivsel og socialpolitik, kollektiv trafik og ældrepleje. Fra panelet blev der udover grøn omstilling, bosætning og erhverv nævnt udvikling i landdistrikterne generelt, folkeskolen, ældreplejen samt mennesker i udsatte positioner - unge som gamle.

Det fik dagens ordstyrer til at opfordre til et vælgermøde mere. Spørgsmålet er, om de gængse emner kan trække lige så mange af huse.

Undervejs blev der internt i panelet uddelt et par verbale øretæver, og derudover brugte Kathrine Olldag som repræsentant for et af kommunalbestyrelsens enmandspartier sin sidste taletur til at komme med en opsang til vælgerne:

- Jeg synes, at I skal overveje, om det er sundt for ét parti at have hele magten, sagde hun.

Investor uden politisk opbakning Selvom Feriecenter Hjelm Bugt ikke var på dagsordenen, stjal emnet det meste af vælgermødet.

Kathrine Olldag (R) lagde ud med at betegne planen som »spændt til bristepunktet« og »uacceptabel«, mens Michael Juliussen (SF) kaldte det »rigelig smart«, når investoren får besked på, at der skal være færre huse, og derefter bare laver husene større.

Mette Gerdøe-Frederiksen (EL) er tilhænger af at omlægge landbrugsjord til grønne formål men ikke til ferieparker. I stedet skal man videreudvikle Møn-turismen for dem, der søger ro og natur. Heino Hahn (NB) brugte konsekvent udtrykket »feriefabrik«, mens Mikael Smed (S) opfordrede borgerne til at give deres mening til kende, når kommuneplanen til næste år skal revideres. Desuden bad han om en ordentlig tone. At blive kaldt »kraftidiot«, som det for nylig skete for borgmesteren i Tøvelde Forsamlingshus, fremmer ikke dialogen.

Karina Fromberg (V) gik så vidt som til at sige, at man i Venstre har dummet sig, fordi man har sendt lokalplanforslaget tilbage uden at sætte størrelse på enhederne. Husene i en eventuel feriepark skal ifølge Karina Fromberg ikke være større end til fire-seks personer, så der er plads til maksimalt 1200 gæster, og så skal infrastrukturproblemerne løses.

Charlotte Bagge Hansen (Fælleslisten) havde læst i Planloven, at ferieparker og hoteller kun må bygges i nærheden af byer, hvilket dog straks blev afvist af Kathrine Olldag, der som medlem af Folketingets Udvalg for Landdistrikter og Øer har Planloven som Bibel. Ifølge Charlotte Bagge Hansen mangler man at lave en cost-benefit-analyse, og desuden er det mindre Co2-belastende at skabe overnatningsmuligheder i eksisterende bygninger - for eksempel den gamle sukkerfabrik.

Lis Due Rasmussen (K) erklærede sig imod ferieparken og argumenterede for, at tiden er rendt fra den placering af en eventuel feriepark, der blev besluttet for mange år siden. I stedet fremhævede hun Camønoen som Møns største hotel med 400 sovepladser. Søren Hansen (DF) kaldte det »enøjet« at tro, at turisme kun kan være på Møn. Han erklærede sig »rørende enig« med et forslag fra salen om at lægge ferieparken ved Svinø Strand men blev irettesat af borgmesteren, der understregede, at man ikke 'bare' kan flytte rundt på tingene - der er love og kystbyggelinjer, der skal overholdes.

Annabianca C. Milter (AL) advarede mod stangvareturisme, hvor for mange mennesker stuves sammen i forkert dimensionerede ferieboliger.

Blandede reaktioner Fra salen mindede tilhører Flemming Tejmers om, at området ved Hjelm Bugt har været udlagt til muligt ferieparkområde i 30 år, og at og kommunen troligt har overført det til kommuneplanen og gjort opmærksom på det, hver gang den er blevet opdateret. Derfor kan det ifølge Flemming Tejmers undre, at det hele nu kommer som en pludselig overraskelse - det fik flere i salen til at komme med anerkendende udbrud.

Bigman Nkunkununu (S) mindede fra tilhørerrækkerne om, at det ikke er nok altid bare at sige nej, hvis man ikke tør tænke videre og overveje, hvordan man så kan skabe udvikling.

En anden tilhører, Helle Jørgensen fra Stensved, fortalte, at hun kan holde i 20 minutter for at komme ud på Vordingborgvej, hvis hun er uheldig at ramme det tidspunkt, hvor Netto og Rema1000 får varer. Hun mener, at de trafikale problemer fra motorvejen og ud til et nyt feriecenter vil gå ud over langt flere end bare mønboerne.

Flere frygtede, at en feriepark vil komme til at stå tom mange måneder om året eller i værste fald gå konkurs i kampen mod et konkurrerende projekt på sukkerfabrikken. Det fik Mette Gerdøe-Frederiksen til at foreslå, at man inviterer nogle af dem, der bor under kummerlige forhold på flygtningecentrene, til at komme og bo i nye lækre feriehuse.

Flere i salen kvitterede med anerkendende udbrud men buhede til gengæld af Heino Hahn, da han straks udlagde Mette Gerdøe-Frederiksens ord som et forslag om at placere de afviste og kriminelle asylansøgere fra Kærshovedgård i et nyt feriecenter.

- Så Lindholm og Hjelm Bugt er same-same, konkluderede han. Det var salen ikke enig i.

Dialog er svært men godt - Det er kærkomment, når borgerne kommer med input, lød det fra Heino Hahn på spørgsmålet fra salen om, hvorvidt politikerne i virkeligheden helst vil være fri for dialog.

Han efterlyste borgerafstemninger ved større sager, så politikerne får noget konkret at arbejde med, men det kan give en del hovedpiner, advarede Kathrine Olldag. Hun var dog ikke afvisende over for borgerforslag. Det skal bare være i en tilpas mængde, så borgere ikke kan stille borgerforslag, hver gang de ikke får ret. Desuden er 29 byrødder ganske pænt i forhold til 19 byrødder i andre og større kommuner, sagde hun.

Michael Juliussen påpegede, at en folkeafstemning om biogasanlægget i Køng næppe havde fået mønboerne til stemmeurnerne. Mette Gerdøe-Frederiksen betonede, at det kan være svært at fornemme folkestemningen, når det kun er de sure, der henvender sig. I stedet foreslog hun dialog i fredstid og ikke kun i forbindelse med kommunalvalgene.

Karina Fromberg understregede, at politikernes job er at lytte og tage høringssvar alvorligt, mens Søren Hansen fremhævede havneudvidelsen og biogasanlægget i Køng som to eksempler på, at man totalt overhørte indsamlingen af omkring 400 underskrifter mod hvert af de to projekter.

Fra salen lød der kritik af de nye lokalfora, men Mikael Smed forsvarede lokaldemokratireformen med, at de nye lokalfora kan oprettes alle steder, hvor der er nogle, der vil tage initiativ. Man er altså ikke låst af de tidligere 16 lokalrådsområder. Desuden afsætter politikerne stadig faste dage til dialogmøder. Lis Due Rasmussen opfordrede til, at borgerne bruger de nye lokalfora.

Annabianca C. Milter fremhævede væsentligheden af at kunne træffe beslutninger på et oplyst grundlag. Hun efterlyste mere transparens i kommunalbestyrelsens udvalgsarbejde, hvilket Mikael Smed bifaldt.