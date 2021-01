Vækst var på vej til Rådhusparken

Faktisk var den denne gang så meget oppe at vende, at man havde fundet placeringen og gik i dialog med vej- og park-afdelingen.

- Vi fandt jo ud af, at det nok ikke var det bedste sted alligevel. Der sker for meget i Rådhusparken, men vi er stadig i dialog om at finde et sted, fortæller formand for billedkunstrådet Thomas G., Bagge, der således flere gange har snakket med kunstneren - også da det ikke gik.