Nu kan de unge slippe for køen til coronavaccine. Regionen åbner onsdag i næste uge et pop-up vaccinationssted på ZBC i Vordingborg. Foto: Mille Holst

Send til din ven. X Artiklen: Vaccine uden bestilling og ved pop-up på ZBC Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Vaccine uden bestilling og ved pop-up på ZBC

Vordingborg - 14. august 2021 kl. 09:08 Af henrik Ekberg henrik.ekberg@sn.dk Kontakt redaktionen

Storstrøms Amt gør nu en ekstra indsats for at få flere corona-vaccineret. Fra i mandags har det været muligt at blive vaccineret helt uden at bestille tid på de fleste af vaccinationscentrene i regionen. Og på flere uddannelsessteder bliver der pop-up vaccinationssteder.

DGI Huset i Vordingborg og på Stubbekøbing Hallen på Nordfalster er blandt de steder, hvor man kan blive vaccineret uden tidsbestilling.

Og ZBC i Vordingborg er et af de uddannelsessteder, der lægger lokale til et pop-up vaccinationssted.

Det er onsdag den 18. august klokken 9-13.

- I løbet af de fire timer vil omkring 100 elever kunne blive vaccineret på ZBC. Og hvis der er behov for de, så kommer vi igen, fortæller Bitten Stormfeldt, planlægningskonsulent ved Vaccine- og testsekretariat i Region Sjælland.

Årsagen til pop-up vaccinationen på uddannelsestederne er, at der generelt er en lidt lavere vaccinationstilslutning blandt de unge.

På de vaccinationscentre, hvor der nu er adgang uden tidsbestilling kan alle borgere fra 15 og derover kan møde op indenfor det enkelte centers almindelige åbningstid - lige meget om man skal have første eller andet stik, og om man har fået tilbudt vaccinen fra Moderna eller Pfizer.

Ved drop-in-vaccine skal man huske, at der skal gå det antal dage, som Sundhedsstyrelsen har fastlagt mellem første og andet stik for de to vaccine-typer.

For Pfizer-vaccine skal der gå mindst 21 dage efter første stik og maksimalt 42 dage. For Moderna-vaccinen skal det andet stik ligge i intervallet mellem 28 dage og 35 dage efter første vaccination. Det hjælper systemet automatisk med, hvis man vælger at booke en tid på vacciner.dk.

- Nærhed og tilgængelighed har hele tiden været afgørende for vaccinationsindsatsen i vores region. Og nu har vi vacciner nok til at gøre det endnu lettere at få den vaccine, som forebygger sygdom og død og dermed sikrer genåbningen af samfundet, siger regionsrådsformand Heino Knudsen.

På 21 af 24 vaccinationscentre i regionen kan man blive vaccineret uden tidsbestilling.

For børn i alderen 12 til og med 14 år er der seks vaccinationssteder, hvor der tilbydes drop-in-vaccine, og børnene skal følges af forældre.

Vaccination uden tidsbestilling for børn er i Nykøbing Falster, Næstved, Slagelse, Roskilde, Holbæk og Køge.