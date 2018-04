Rikke og Jacob Olsen flankerer sønnen, verdensmesteren Simon Olsen, der torsdag aften fik æren af at vinde over borgmester Mikael Smed og Thorbjørn Kolbo. Foto: Poul Poulsen

VM-vinder slog borgmesteren helt ud af banen

- Du er gjort af et særligt stof. Man skal ville det for at komme så langt, samtidig med at man passer sin uddannelse. Det tager jeg hatten af for.