VIF fejrede oprykning med sikker sejr

Anden halvleg druknede i regn under lørdagens oprykningskamp på Vordingborg Stadion. Det ændrede dog ikke ved resultatet - 3-0 til VIF over FC Nordsjælland/Farum Boldklub og en på forhånd sikker oprykning til Danmarksserien.

- Det er vildt fedt. Vi kan mærke, hvordan fodboldstemningen vokser i byen og selvfølgelig også i klubhuset. Det giver sammenhængskraft i klubben helt ned det de yngste, der får lov at være bolddrenge, fortæller Morten Brandt, formand for Vordingborg IF.