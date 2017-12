Skolernes situation var et stort emne i valgkampen, som førte til, at Venstre tabte magten. Foto: Poul Poulsen

Send til din ven. X Artiklen: V snuppede 500.000 fra Gåsetårnskolen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

V snuppede 500.000 fra Gåsetårnskolen

Vordingborg - 11. december 2017 kl. 06:10 Af Poul Poulsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det borgerlige flertal i kommunalbestyrelsen når lige akkurat at fordele de fem millioner kroner, som er afsat ekstra til skolerne i Vordingborg kommune i 2018, inden det bliver afløst af et rødt flertal, som forgæves søgte at udskyde beslutningen, der i sidste øjeblik tog penge fra Gåsetårnskolen og fordelte til øvrige skoler.

Fordelingen blev ændret i sidste øjeblik, så Gåsetårnskolen får en halv million mindre end ventet..

Gåsetårnskolen slap ved en tidligere omfordeling for at spare 3,5 millioner, og det er baggrunden for, at Bent Maigaard fra Venstre på mødet foreslog en ændret fordeling. Den blev vedtaget, og det kostede Gåsetårnskolen cirka en halv million kroner, som i stedet fordeles på de andre skoler. Forslaget blev stemt igennem af udvalgets fire Venstre-medlemmer, Kirsten Overgaard, Asger Diness, Nina Møhler og Bent Maigaard, mens repræsentanterne for radikale og Socialdemokratiet stemte imod sammen med løsgænger Helle Mandrup Tønnesen.

De fem millioner kroner er delt i to lige store puljer. Halvdelen fordeles for at styrke indsatsen til inklusion, den anden fordeles til skoler efter hvor mange klasser de har med færre elever end 22 for at give dem flere lærertimer.