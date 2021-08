Se billedserie - Vi får fortalt, at vi er i mål, men hvor kan vi se det? Vi har spurgt og er blevet lovet, at der er styr på det, men Vordingborg var ikke med på det Danmarkskort, der i pressen blev fremlagt over kommuner, der er i mål. Og vi kan ikke se det på sagsfremstillingen, siger Karina Foss (V). Foto: Nina Lise

V og DF i skarp kritik: Der mangler bevis for minimumsnormeringer

Vordingborg - 29. august 2021 kl. 18:28 Af Nina Lise Kontakt redaktionen

Penge, der er øremærket til ét, kan ikke bare bruges til noget andet.

Sådan lyder det samstemmende fra Karina Foss (V), Anders Thestrup (V) og Marie Hansen fra Udvalget for Børn, Unge og Familie. De vil ikke acceptere, at man bruger regeringens puljepenge til minimumsnormeringer på at dække et underskud på dagtilbudsområdet.

I de igangværende budgetforhandlinger kalkuleres der med et underskud i 2022 på 2,7 millioner kroner på dagtilbudsområdet. De penge vil et flertal tage fra regeringspuljen til indfasning af minimumsnormeringer, så der kun bliver 2,4 millioner kroner til at ansætte yderligere pædagogisk personale.

- Det vil vi ikke være med til. Det er ikke et underskud, der er opstået, fordi vi skal nå op på minimumsnormeringerne. Det er et hul, der er opstået, fordi der bliver færre børn til at betale de uændrede udgifter på daginstitutionsområdet, fastslår Karina Foss og understreger, at beregningerne er baseret på forventede børnetal. Ingen ved endnu, hvad virkeligheden vil bringe.

Både hun, Anders Thestrup og Marie Hansen er klar over, at flertalsgruppen vil sige, at pengene til at lappe hullet skal findes et sted. Men det skal ikke være med minimumsnormeringspengene.

- Vi sidder i budgetforhandlingerne lige nu, og det er ikke nemt. Vi vil alle sammen gerne gøre det bedre på børne- og ungeområdet. Al forskning viser, at jo bedre vilkår børnene har som små, jo bedre klarer de sig, når de bliver store, så på den måde vil det være billigere for os på den lange bane, siger Karina Foss.

- Skal vi finde pengene et andet sted, må vi gøre det. Det kan være, at der er noget IT eller noget andet, vi ikke behøver at bruge penge på, siger Marie Hansen.

Mangler dokumentation Ifølge forvaltningen lever Vordingborg Kommune allerede nu op til det kommende krav om minimumsnormeringer. Det begrunder man i tal fra Danmarks Statistik. Men tallene er ikke vedlagt sagsfremstillingen på det seneste møde i Udvalget for Børn, Unge og Familie, og ifølge BUPL har regeringen slet ikke lagt sig fast på, hvordan minimumsnormeringerne skal måles, endnu.

BUPL kalder ydermere normeringstallene fra Danmarks Statistik for upræcise. Derfor undrer det Karina Foss, hvordan man kan sige, at man er i mål.

- Vi får fortalt, at vi er i mål, men hvor kan vi se det? Vi har spurgt og er blevet lovet, at der er styr på det, men Vordingborg var ikke med på det Danmarkskort, der i pressen blev fremlagt over kommuner, der er i mål. Og vi kan ikke se det på sagsfremstillingen, siger Karina Foss.

Hun har nu bedt forvaltningen om en opgørelse, der for hver enkelt daginstitution viser, hvordan de er dækket ind. Hun vil vide, om minimumsnormeringen opfyldes som et gennemsnit for hele kommunen, eller om hver institution lever op til standarden. Er der en institution, der gør det rigtig godt, kan et gennemsnit dække over, at andre gør det rigtig dårligt. Så er der ikke lige vilkår for alle børn i kommunen.

- Jeg har bedt om opgørelsen, fordi jeg har talt med ansatte, der fortæller, at de aldrig har arbejdet i institutioner i Vordingborg Kommune, hvor normeringen er, som man påstår, siger Karina Foss, der stoler på, at forvaltningen fremlægger alt, hvad de har, så politikerne er klædt bedst muligt på ved afstemningerne.

- De siger, at de arbejder på det, konstaterer hun.