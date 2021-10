Som nummer 12 ud af 14 på Venstres kandidatliste tror Gert Larsen ikke længere på, at han kan blive valgt ind til kommunalbestyrelsen. Foto: J.C. Borre Larsen

V-kandidat: - Min chance er væk

Vordingborg - 07. oktober 2021 kl. 16:34 Af Jens-Christian Borre Larsen Kontakt redaktionen

Han er i den senere tid klart Sjællandskes mest ihærdige læserbrevsskribent. Også på de sociale medier og i gaderne har Gert Larsen fra Nyråd givet den fuld gas for at blive valgt for Venstre ved kommunalvalget 16. november. Det er hårdt arbejde, når man i forvejen ikke har en platform fra den nuværende kommunalbestyrelse - og når man står langt nede på Venstres opstillingsliste. Gert Larsen står som nummer 12 ud af 14 kandidater. Derfor var det nærmest et chok for ham, da det kom frem, at Venstre Vordingborgs ledelse ved en fejl fik anmeldt kandidaterne som listeopstillet og ikke sideordnet, som partiet ellers plejer til kommunalvalg. Nu er det så ikke kun de personlige stemmetal, som tæller. Ved partiliste-opstilling får de øverste kandidater adgang til listestemmerne, som de kan lægge oven i deres personlige stemmer for at opnå et mandat.

- Min chance er væk, lyder det fra en harm Gert Larsen, der tidligere har siddet en enkelt periode i byrådet i Aabenraa Kommune.

Venstre har aktuelt otte mandater i kommunalbestyrelsen. De landsdækkende målinger ser ikke gode ud, og internt i partiet forventer man ifølge Sjællandskes oplysninger da heller ikke mere end seks-syv mandater ved det kommende valg. Der er med andre ord ikke så mange pladser at slås om. Skal Gert Larsen vælges til kommunalbestyrelsen, kræver det et hav af stemmer, så han kan overhale partifæller, der både kan lægge personlige stemmer og listestemmer i deres egen hat.

- Ser du, at Venstre får 12-13 mandater, lyder det retorisk fra Gert Larsen.

- Jeg må ud at sige til mine vælgere, at jeg beklager, at jeg har taget deres tid.

Opstillingsformer Partiliste

På partilister er kandidaterne opstillet i prioriteret rækkefølge. Først beregnes kandidatlistens fordelingstal. Kandidater, der opnår et personligt stemmetal, der er lig med eller større end fordelingstallet, er valgt.

Kandidater, der ikke har opnået fordelingstallet i personlige stemmer, tildeles i partilistens rækkefølge og så langt, listestemmerne rækker, så mange listestemmer, at summen af personlige stemmer og listestemmer lige netop udgør fordelingstallet.

De kandidater, der på den måde opnår fordelingstallet, er valgt. Skal der vælges flere kandidater end dem, der har opnået fordelingstallet, vælges de i rækkefølge efter størrelsen af deres stemmetal.

Sideordnet opstilling

Kandidaterne vælges i rækkefølge efter antallet af personlige stemmer. Listestemmerne har derfor ingen betydning for kandidatudvælgelsen.

Med sideordnet opstilling er det udelukkende kandidaternes personlige stemmetal, der afgør, hvem der bliver valgt.

Det var ændringen af valgloven i 1985, der åbnede op for sideordnet opstilling. Ved de efterfølgende valg er andelen af partier med sideordnet opstilling steget støt.

Gert Larsen oplyser, at han har brugt i omegnen af 15.000 kroner på annoncer, plakater og andet pr-materiale.

- Det er min hensigt at få partiet til at betale nogle af de kroner. Præmissen er ændret, og det er ikke fair, siger Gert Larsen.

Formand: Det er mit ansvar Fra Venstre Vordingborgs ledelse beklager formand Henning Larsen fejlen, som han kalder "menneskelig". I flere dage har partiet forsøgt at få både Vordingborg Kommune og Indenrigsministeriet overtalt til at ændre fejlen, men bordet fangede.

- Vi tager afgørelsen til efterretning, selvom vi gerne have set det anderledes, siger Henning Larsen.

Ifølge formanden er det et medlem fra Venstre Vordingborgs bestyrelse, som ved opstillingsformen på kandidatlisten har krydset forkert af. Han vil dog ikke oplyse, hvem den pågældende person er.

- Det er lige meget. Det er mig, der har ansvaret, siger Henning Larsen.

Brøleren får dog ifølge formanden ingen konsekvenser.

- Vi kan alle lave fejl, lyder det.

Kæmp videre Selvom Henning Larsen erkender, at Venstres kandidater nu er opstillet på andre forudsætninger, mener han bestemt, at det kan betale sig at give den en skalle i valgkampen.

- Selvfølgelig kan det, siger han.

Ifølge Henning Larsen er der ikke stor forskel på sideordnet og partiliste-opstilling. Det viser tallene fra seneste kommunalvalg i 2017, siger han, hvor Venstre stillede op sideordnet.

- Forestiller vi os, at vi stillede op i partilisteform, så havde nummer et Michael Seiding Larsen stemmer nok til et mandat uden at bruge af listestemmerne. Reelt var det kun nummer to og tre, Bo Manderup og Eva Sommer-Madsen, som sugede af listestemmerne. Derefter fungerede det som sideordnet valg, siger Henning Larsen.