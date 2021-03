Se billedserie Tidligere havnechef Torben Kelm Danielsen foran et slide-show på det omtalte borgermøde i 2017. Foto: Poul Poulsen

V imod havneudvidelse: Vil holde løftet der blev givet til borgerne

Vordingborg - 10. marts 2021 kl. 05:30 Af J.C. Borre Larsen Kontakt redaktionen

Skal erhvervshavnen på Masnedø udvides mod vest, ovre mod Ore-kysten?

Uden solceller og vindmøller kan Radikale Venstre og SF ikke se formålet. Begge partier siger nej. Efter et gruppemøde vender Venstre nu også tommelfingeren ned til havnebestyrelsens ønske om at fylde jord i et trekantsstykke ude i vandet for at skabe et landfast stykke på 35.000 kvadratmeter.

Trekanten skal ligge i forlængelse af en ny kaj på 160 meter, som i havnens udviklingsplaner kaldes etape 4. Forlængelsen betyder, at man kommer ind på et område, der går under betegnelsen etape 5.

- Man lovede på et borgermøde at pille etape 5 ud. Derfor siger vi nej til udvidelsen, siger Venstres politiske ordfører, Michael Seiding Larsen.

Et kompromis Det efterhånden meget omtalte borgermøde fandt sted en tirsdag aften den 21. februar i 2017 med tidligere Venstre-borgmester Knud Larsen som ordstyrer.

Her indgik det daværende havneudvalg med DF's Per Stig Sørensen som formand og to talsmænd for de protesterende borgere på Ore et kompromis, der gik ud på, at havnen gerne måtte udvide, men det skulle være uden etape 5.

- Det står vi ved, siger Michael Seiding Larsen.

Han er selv en del af havnebestyrelsen, som foreslår at udvide med de omtalte 35.0000 kvadratmeter mod vest.

- Jeg må bare erkende, at der ikke er politisk opbakning i mit parti til forslaget. Det respekterer jeg, lyder det fra Michael Seiding Larsen.

Verden bevæger sig Fra Socialdemokratiets side ser man dog gerne, at trekanten bliver bygget. Også selvom man er på vej til at bryde kompromiset for fire år siden.

- Verden er dynamisk, siger borgmester Mikael Smed, inden han uddyber:

- Det er jo ikke en ny havn, hvor der skal stå vindmøller og hvor der ankommer store skibe. Det drejer sig om et mindre område, som skal fyldes op med jord for at få økonomien til etableringen af etape 4 til at hænge sammen.

Såvel den godkendte etape 4 og den på tegnebrættet etape 5 skal bygges med overskudsjord fra store byggeprojekter rundtomkring. Og her er trekanten med til at gøre det mere rentabelt for havnen.

Trods løftet på borgermødet vil Konservatives Daniel Irvold også stemme for trekanten, hvis det kommer så langt.

- Det nye stykke fylder ikke så meget. Det holder sig inden for rimelighedens grænse, mener Daniel Irvold.

Nye Borgerliges Heino Hahn mener heller ikke, at man skal bremse havnens udvikling.

- Om det så er valgår eller ej, lyder det fra Heino Hahn. Trekanten er som forslag til lokalplan lige nu i høring til 7. maj. Derefter ryger forslaget tilbage til politisk behandling i Plan og Teknikudvalget. Hvis medlemmerne i udvalget siger ja til trekanten, skal lokalplanen til endelig afstemning i kommunalbestyrelsen. Her kan S, K og NB alene mønstre et flertal.

