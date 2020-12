Henning Larsen, formand for Venstre i Vordingborg, var ikke klar over, at to medlemmer nu laver deres egen liste. Privatfoto

V-formand vidste intet om ny lokalliste

Vordingborg - 16. december 2020 kl. 11:15 Af Lars Christensen Kontakt redaktionen

Tirsdag aften kom det frem, at to medlemmer af Venstre, Charlotte Bagge Hansen og Torben Folke Månsson, forlader partiet for at stifte et nyt parti, der skal hedde "Fælleslisten". En nyhed, der kom bag på Venstre Vordingborgs formand, Henning Larsen.

- De har ikke orienteret mig, om at de ville lave en ny liste, siger Henning Larsen.

Såvel Charlotte Bagge Hansen som Torben Folke Månsson sidder i Venstre Vordingborgs bestyrelse. Sidstnævnte er næstformand.

- De har orienteret mig om, at de ikke vil stille op til bestyrelsen igen, og at de stadig brændte for politik, siger Henning Larsen.

Han afviser, at der har været stridigheder i bestyrelsen, som har ført til et farvel fra Charlotte Bagge Hansen og Torben Folke Månsson.

- Det er ikke min fornemmelse Når der kommer nogle ideer, så er det flertallet, der bestemmer, at det er dét, man gør. Ud over det, så har der ikke været noget, siger Henning Larsen.

Charlotte Bagge Hansen og Torben Folke Månsson giver udtryk for, at de ikke smækker med døren i Venstre. De vil bare hellere arbejde med værdier i stedet for ideologi. Fra Venstres side oplyser Henning Larsen, man vil tage godt imod den tværpolitiske Fælleslisten, hvis det lykkedes det kommende parti at få valgt mandater til kommunalbestyrelsen ved valget i 2021.

- Vi er interesseret i at arbejde sammen med dem. Jeg ved, at de (Bagge og Månsson, red.) har nogle liberale holdninger, siger Henning Larsen.