Venstre, her repræsenteret ved Bo Manderup (tv), Karina Fromberg og Michael Seiding Larsen, opfordrer til, at det politiske flertal udsætter rådhusbyggeriet på grund af coronakrisen.

V efter coronakrise: Udsæt byggeri af nyt rådhus

Ved onsdagens kommunalbestyrelsesmøde i Vordingborg Kommune kom Venstre med en opfordring, da politikerne skulle vedtage konkurrenceprogrammet for det nye rådhus/Borgernes hus i Vordingborg:

- Udsæt byggeriet. Især set i lyset af corona-situationen. Kommunen har brug for pengene til andre ting, beredskab, hjælpepakker og mange andre ting, sagde Karina Fromberg og pegede på Superbrugsen i Lendemarke, der har udsat deres ombygning på grund af coronakrisen.

- Rundtomkring udskydes ikke nødvendige investeringer, indtil man ved, hvordan situationen ender. Det vil klæde sagen, at rådhusbyggeriet udsættes. Det er ikke en nødvendig investering i disse corona-tider, lød det endvidere fra Karina Fromberg.

- Vi skal i gang med at bygge, lige så snart krisen er overstået. Der bliver virkelig brug for at få gang i hjulene. Det vil være en skandale, hvis man udsætter det, mente Heino Hahn.