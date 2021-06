Europaparlamentsmedlem Linea Søgaard-Lidell og borgmesterkandidat Karina Fromberg talte begge om de stramme bånd, der er blevet lagt ned over danskerne under coronaen. Foto: Lars Christensen

V: - Vi er trætte af magtarrogancen

Venstre i Vordingborg Kommune markerede grundlovsdag i den ellers normalt private have ved Rosenfeldt Gods. Og på sin vis var de historiske rammer ved godset særdeles passende for partiets møde, fordi området mange år tilbage har været ejet af forskellige konger, blandt andet Frederik den 3. og Christian den 7.

- Enevælde. Smag på ordet. Det giver en kedelig bismag. Men jo længere corona har hærget over os, jo mere synes jeg, vi kan tale om enevælde. Magten er koncentreret hos statsministeren og hendes undersåtter. Jeg tror bestemt, at lige meget hvem der havde siddet på tronen i statsministeriet i marts 2020, så ville første nedlukning var sket på nogenlunde samme måde. Men efterfølgende ville der have været stor forskel på handlingerne. Magt kan gradbøjes i flere niveauer, men det vi oplever fra statsministeren kan ikke gradbøjes - det er magtarrogance. Og vi har fået nok, fastslog politikeren.

- Nu er hverdagen gudskelov blevet mere normalt. Børnene er tilbage i skolerne, og de ældre har igen fået besøg. Men der er et efterslæb. Coronaen har vist os, at det er på tide, der kommer fokus på den mentale sundhed og ensomhed blandt både unge og ældre. Den snigende ensomhed og følelse af at være alene mod hele verden er noget, vi i Venstre ønsker at sætte fokus på. Det må ikke være et tabu-emne. Mental sundhed og ensomhed blandt unge og ældre - ja os alle sammen - vil være et af emner, vi vil fremføre i valgkampen, understregede politikeren.