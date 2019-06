To millioner kroner kunne være blevet til syv og dermed rigeligt til at redde klimaskærmen på de bevaringsværdige støberhaller. Privatfoto

V: Nej til støberihaller efterlader hovedpine

Bygningskomplekset i Adelgade, der er opført fra 1886 til 1902, har ifølge Slots- og Kulturstyrelsen en mellem til høj bevaringsværdi. Det betyder, at bygningerne i kraft af deres arkitektur, kulturhistorie og håndværksmæssige udførelse er fremtrædende eksempler inden for deres slags.

Invester to millioner kroner og få fem millioner kroner. Det tilbud har et flertal i Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati sagt nej til. Nu hænger Vordingborg Kommune angiveligt på de gamle støberihaller i Præstø.

