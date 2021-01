V: Forældre skal have pengene retur

Venstre stiller på næste uges kommunalbestyrelsesmøde et forslag, om at forældre, der under coronanedlukninger holder deres børn hjemme fra vuggestuer, dagpleje og børnehaver, skal fritages for forældrebetaling.

- Vi mener ganske enkelt ikke, at det er rimeligt, at forældre har betalt for pasning i en periode, som de ikke har kunnet gøre brug af, siger Venstres ordfører, Michael Seiding Larsen.

Debatten om forældrebetaling har også været oppe at vende i Frederiksberg Kommune. Her blev magistraten for nylig enige om at tilbyde Frederiksbergs forældre en ordning, hvor de får mulighed for at at blive fritaget for forældrebetaling, hvis de holder børnene hjemme.