Venstres Karina Foss (tv), Karina Fromberg og Michael Seiding Larsen uddelte mange hug til forligsgruppens budget. Her holder trioen mini-gruppemøde før onsdagens kommunalbestyrelsesmøde. Foto: J.C. Borre Larsen

V: Borgmester løj under budget- forhandlingerne

Vordingborg - 30. oktober 2019 kl. 23:00 Af J.C. Borre Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Venstres politiske ordfører, Michael Seiding Larsen, angreb onsdag aften Vordingborg Kommunes borgmester, Mikael Smed (S), under andenbehandlingen af budgettet. Ifølge Michael Seiding Larsen lovede Mikael Smed at sende budget-materiale ud til samtlige partier, så de havde det til forhandlingsdagen, men Venstre fik aldrig en mail.

- Vi fik at vide, at det ikke kunne lade sig gøre, fordi borgmesteren ikke havde tid. Han sagde, at han var på farten. Men kæden hopper af. De andre partier havde fået materialet dagen før. Det er ikke nogen god måde at omgå sandheden på, lød det i byrådssalen fra Michael Seiding Larsen.

Hverken Mikael Smed eller eller vennerne bag budgetforliget sagde Michael Seiding Larsen imod.

Sjællandske fangede efter kommunalbestyrelsesmødet borgmesteren, der afviser, at han løj.

- Jeg var i forlig med syv partier, og det er rigtigt nok, at forligspartierne fik noget dagen før. Det var lige en sidste kontrol-instans. Og jeg kunne ikke sende noget til Venstre, før jeg havde fået svar fra de andre partier. Og desuden var jeg faktisk på farten, og jeg havde ikke de filer, jeg skulle bruge, for at sende Venstre noget, siger Mikael Smed, der minder om, at der er tale om budgetforhandlinger.

- Det er et politisk spil og ikke et udvalgsmøde, hvor alle skal have lige mange informationer.

Venstre er som eneste parti ikke med i budgetforliget. Hovedårsagen er, at partiet mener, at det er uansvarligt at bygge nyt rådhus i Vordingborg, når kommunen er økonomisk trængt.

Forligspartierne peger til gengæld på, at det ikke giver mening at blive ved med lappe på de nuværende administrationsbygninger fra 1968, der er nedslidte.

Efter to en halv times debat skred politikerne til afstemningen om budgettet for 2020-2023. Her stemte Socialdemokratiet, SF, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre, Konservative og DF inklusive Marie Hansen, der i sidste ende valgte at følge sin sin gruppe, ja.

Venstre stemte hverken for eller imod.