Uventet støtte luner for vinterbaderne

Vordingborg - 22. marts 2018 kl. 17:33

Hårene rejste sig, og de fik kuldegysninger, da bestyrelsesmedlemmer fra Præstø Vinterbadeklub forleden var samlet. Ikke fordi de sprang i fjorden, men fordi der var kommet brev fra kommunen. Udvalget for Bosætning, Økonomi og Nærdemokrati har bevilget 80.000 kroner til finansiering af den sauna, der siden november har lunet på Præstø Havn, skriver Sjællandske torsdag.

- Vi kan næsten ikke få armene ned. Vi havde et lille håb om et beløb, men at de ville bevilge så meget - det havde vi slet ikke regnet med, fortæller Kirsten Laurentius fra Præstø Vinterbadeklub og tilføjer, at vinterbaderne selv skal rejse et tilsvarende beløb. De har siden efteråret solgt støttebeviser og skaffet sponsorer. Derfor er de nu kun 13.000 kroner fra at nå i mål.

- Oprindeligt havde vi afsat to år til at skaffe projektsummen, men nu er det jo nærmest kun småpenge, der mangler. Så vi tror bestemt, at det kan lade sig gøre. Realiseringen af »Præstø som søsportsby« kommer til at tage flere år, hvis det overhovedet bliver til noget. Derfor er vi meget glade for opbakningen.

Siden den mobile sauna blev installeret på havnen, er medlemstallet steget støt, så man nu er oppe på 66. Flere har tilkendegivet, at de melder sig ind til næste år, så vinterbaderne forventer at runde 80-90 medlemmer.

Med fortsat is på fjorden er sæsonen forlænget, så saunaen i påsken har åbent skærtorsdag klokken 8-11, langfredag klokken 8-11 og 15-18. lørdag klokken 8-11, påskedag klokken 15-18 og 2. påskedag klokken 8-11.

Som afslutning på sæsonen inviterer vinterbaderne lørdag 14. april til koldt bad fra klokken 8 til 8.30 efterfulgt af fælles morgenbord og evaluering med ris, ros samt gode ideer til den kommende sæson.

Helt slukket for sommeren bliver saunaen ikke, for børnefjordsvømmerne har spurgt, om de må benytte den. De hopper i fjorden, når vandet bliver for varmt til vinterbaderne.

