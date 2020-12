Se billedserie De røde markeringer er de forurende stier.

Send til din ven. X Artiklen: Uventet millionregning venter Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Uventet millionregning venter

- før ny børnehave kan bygges på forurenet "naturgrund"

Vordingborg - 09. december 2020 kl. 07:58 Af Michael Thønnings michael.thoennings@sn.dk Kontakt redaktionen

Den gamle Præstø kommune brugte i 2005 skadelig affalds-slagger til at lave stierne i naturområdet bag Rugvænget, hvor man nu vil bygge ny børneinstitution. Det skal nu fjernes og koster et kassedyk på små 2,2 millioner kroner. Der venter en regning på over to millioner kroner, før man overhovedet kan gå i gang med at bygge den nye børneinstitution i Præstø. Nu viser det sig nemlig at naturgrunden bag Rugvænget og Abildhøjgården, der har fungeret som offentlig park og udearealer for børnene, i 2005 blev forurenet med affaldsslagger - herunder tungmetaller - som skal renses op, før man kan gøre noget ved området.

- Vi vidste det ikke på forhånd, så vi kan kun se at få det fjernet, siger Michael Larsen (R) der er formand for teknikudvalget i Vordingborg kommunen. De har netop haft møde om sagen og er enige om at grunden skal renses og at pengene skal tages fra kommunekassen.

- Vi kan ikke gøre andet. Vi har i forvejen nok været lige optimistiske nok med budgettet til byggeriet, lyder det fra formanden, der skal have kommunalbestyrelsens godkendelse, før man kan sende de ekstra 2,2 millioner fra kassen over i oprensningen. Det kommer altså oven i prisen på forventet 40 millioner, som institutionen er budgetteret til at koste.

- Vi håber at der er opbakning i kommunalbestyrelsen, tilføjer han.

Denne grønne plet bliver brugt til leg og skal snart

bebygges. Den er umiddelbart fri, men alle stierne

udenom er forurenet med slagger, det vil koste

millioner at rense op. Foto: Michael Thønnings



Ingen vaklen Udvalgsforkmanden gør dog klart, at det ikke får dem til at vakle omkring placeringen af den nye institution.

Der var ellers en større debat forud for at finde det rette sted og efter et borgermøde var der hele 12 mulige placeringer i spil, i forhold til hvor den kunne ligge. Herunder var tre af placeringerne omkring de forurenede stier bag Abildhøjgården, men det valgte sted, er det eneste, hvor man direkte er nødt til at komme i "kontakt" med slaggerne, som man derfor bliver nødt til at fjerne.

Hvor meget man vidste om forureningen på forhånd, er der derudover lidt tvivl om.

I den seneste indstilling fra teknikudvalget skriver forvaltningen at politikerne allerede kendte til forureningen, da kommunalbestyrelsen besluttede placeringen den 27. maj i år.

- "I forbindelse med denne beslutning blev det i sagens bilag nævnt at der var forurening på arealerne.", hedder det således i den nye indstilling.

I bilaget fra maj er det dog begrænset med information. Hver mulig placering er præsenteret i bilaget i noteform og i en kort passus under den valgte står der:

- ""Der er udført geoteknik på området som viser normale funderingsforhold og minimal forurening".

Det var måske også derfor man bare gik videre med placeringen - og man afsatte endda 100.000 kroner til at få styr på den forurening der måtte være. Det er dog langt fra forslår, jævnfør den præsenterede regning, der er baseret på yderligere miljøundersøgelser - og i øvrigt et konkret tilbud fra et firma, der kan stå for at fjerne al den skadelige slagger.

Slaggen er brugt som underlag under stierne, der herefter er belagt med jord, og det hele - herunder ti centimeter af den jord, der ligger under stierne, skal fjernes. Samlet set drejer det sig om cirka 900 meter stier, hvis man fjerner det hele, mens det er omkring 600 meter, der ramler ind i byggefeltet.

Det kan i øvrigt blive svært at spotte stierne i området, hvor der for nylig har kørt store maskiner og er blevet fældet og ryddet ret voldsomt blandt træer og buske.

Den primære udgift til oprensningen er dog til at få deponeret den forurenede jord, der udgør mere end halvdelen af udgifterne.

Plan over byggefeltet. Der skal bygges i område ”B”.



Kassetræk Det er derudover lidt særligt, at pengene tages fra kassen. Vordingborg kommunes økonomiske politik gør netop klart, at der ikke må foretages ufinansierede investeringer og tildelinger, men med sagen her, ser det ud til man dispenserer og gør en udtagelse, hvis altså kommunalbestyrelsen også nikker ja, når der er møde i næste uge.

- Jeg synes det er ærgerligt. Det er mange penge, som vi sagtens kunne have brugt på noget andet, siger Michael Larsen.

Arbejdet forventes gennemført omkring marts/april næste år.