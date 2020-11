Utilfredshed med kommunen

Flemming Kruse fra Danmarks naturfredningsforening (DN) er mildelst talt ikke begejstret for, at en aftale indgået mellem DN og kommunen ikke bliver taget alvorlig. Arkivfoto: Anders Ole Olsen

- Den holdning er helt ude i skoven

26. november 2020

En aftale fra 2018 forpligter Vordingborg kommune til at høre Danmarks Naturfredningsforening, inden der foretages indgreb i den lokale natur. Den aftale kender den nuværende chef i Trafik og Ejendomme imidlertid ikke noget til og aftalen er aldrig blevet skrevet ind i de politisk godkendte retningslinier, som kommunens folk arbejder ud fra. Det er problematisk, at man ikke kan regne med, at en aftale er en aftale, mener man i naturfredningsforeningen. I Danmarks Naturfredningsforening (DN) er man ærgerlige over, at Vordingborg kommune ikke tager foreningens eksperter med på råd, når kommunen eksempelvis går i tanker med at fælde gamle træer.

Tilbage i 2018 aftalte DN og daværende chef for Trafik Park og havne, Helene Vinther Seidler nemlig på et møde, hvor også flere medarbejdere i afdelingen var til stede, at kommunen fremover ville høre DN i træfældningssager. I aftalen hedder det blandt andet:

"Det aftales, at TPH (Trafik Park og havne, red.) fremover ved kendte og planlagte fældninger giver DN besked via mail. Mail sendes til DN Vordingborgs mailadresse to uger før planlagt fældning/indgreb. Hvis TPH ikke har hørt fra DN indenfor to ugers fristen udføres det planlagte arbejde."

Aftalen kom i sin tid på plads, fordi kommunen havde faret temmelig voldsomt frem med beskæringer og fældninger af træer - eksempelvis i Kirkeskoven i Vordingborg - og DN mente, at man kunne og burde have taget andre midler i brug.

Imidlertid bliver aftalen ikke overholdt. Kommunen gør, hvad den selv mener er vigtigt at gøre og tager ikke DN med på råd. Det er der en meget enkel forklaring på:

- Vi - Vordingborg kommune, Trafik og Ejendomme - forholder os til de officielle retningslinjer, siger Michael Kornbech, der er fagchef i Trafik og Ejendomme. Og i retningslinierne står der ikke noget om, at DN skal høres.

Da afdelingen i 2018 havde møde med DN blev det ellers lovet, at aftalen, man indgik ville blive skrevet ind i kommunens retningslinier på området. Efter planen skulle disse revideres netop i 2018. Det er de tilsyneladende aldrig blevet.

Aftalen der blev glemt Slår man dem op på kommunens hjemmeside i dag, er det retningslinier lavet i 2016, der er gældende. Ergo er aftalen med DN aldrig blevet en officiel del af kommunens retningslinier, hvilket DN eller svar blevet stillet i udsigt.

Noget tyder på, at aftalen med DN aldrig bliver skrevet ind i kommunens retningslinier. Trafik og Ejendomme har nemlig fået ny chef i Lise Hansen Thorsen, og hun er ikke indstillet på at inddrage DN mere end kommunen inddrager almindelige borgere. Det fortæller hun til Sydsjællands Tidende.

Desuden kan administrationen ikke selv lave retningslinierne om.

- Hvis vi ændrer vores retningslinier, så er det en politisk beslutning, siger Lise Thorsen og fortsætter:

- Hvis jeg laver tillægsaftaler til politiske beslutninger, så skal politikerne orienteres.

Hun opfordrer derfor DN til at tage en snak med kommunalpolitikerne, hvis man ønsker retningslinierne ændret.

Det er så, hvad DN har gjort. Organisationen har aftalt et møde med borgmester Mikael Smed (S) i den nærmeste fremtid. Men DN er ikke begejstrede for at skulle tage samme møde flere gange.

- Skal alle aftaler genforhandles, hver gang der kommer en ny leder og nye medarbejdere i Vordingborg Kommune, spørger Flemming Kruse fra DN og mener, at det i så fald vil gøre det meget kompliceret af lave nogen som helst aftaler med kommunen.

DN vil have borgmesteren til at tage stilling til den manglende inddragelse af organisationen.

- Ikke bare i forhold til træerne men også med andre ting, præciserer Flemming Kruse, der mener, at der tidligere i kommunen har været en anderledes forståelse for vigtigheden af at involvere interesseorganisationer.

- Det svarer jo til at man, hvis man vil lave et nyt stadion, taler med fodboldklubben; så bør man også spørge os, når det handler om natur, siger Flemming Kruse, der ikke køber Lise Thorsens udtalelse om at man vil inddrage DN på lige fod med alle andre borgere.

- Gælder det også i alle andre henseender? Er det også den enkelte fodboldspiller, man hører, hvis man vil bygge stadion eller er det klubben?, spørger han og præciserer, at DN jo ikke blot er en eller to enkeltpersoner, men at de taler på vegne af foreningens mange tusinde medlemmer.

Argumentet holder ganske enkelt ikke, mener han.

- Hvad så med handicaporganisationerne; så har de jo ingen berettigelse. Den holdning er helt ude i skoven, siger han.