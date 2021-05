Havneformand Poul A. Larsen (S) måtte på borgermødet mandag aften flere gange forklare, hvorfor man nu alligevel vil udvide havnen i et område, som man ellers havde lovet at tage ud af havneudvidelsesplanerne. Foto: Jens Wollesen

Utilfredse naboer til erhvervshavn: Hvad er holdbarheden på et politisk løfte?

Emnet for borgermødet var de to lokalplanforslag, der i øjeblikket er i høring. To planer, der begge vil udvide erhvervshavnen på Masnedø. Det ene vil gøre det muligt at overtage det område, hvor broelementerne til den nye storstrømsbro bliver støbt, mens det andet vil gøre det muligt at udvide havnen længere mod vest.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her