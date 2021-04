Carsten Honoré, Arne Christiansen og Anne Mette Liedecke Dall vil gerne være med til at fejre, at museerne igen kan holde åbent. Derfor slår de dørene op til Thorvaldsen Samlingen allerede på søndag - lidt tidligere end normalt. Foto: Thorvaldsen Samlingen

Utålmodige efter genåbning

- Vi har rykket vores åbning frem til søndag 25. april, så vi kan være med til at fejre, at alle landets museer igen kan holde åbent. Og vi glæder os rigtig meget til at byde velkommen til den nye sæson, fortæller Anne Mette Liedecke Dall, der vil være at finde i museet i den almindelige åbningstid, som i år er udvidet med en time, så den frem til 29. august er søndag fra klokken 11 til 16.