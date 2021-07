Se billedserie Arkæolog Nanna Holm fra Danmarks Borgcenter viser her fundamentet til det, der måske kan vise sig at være Valdemar den stores borg, eller måske en endnu ældre borg. Foto: Lars Christensen

Send til din ven. X Artiklen: Usædvanlige fund i populær udgravning Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Usædvanlige fund i populær udgravning

Vordingborg - 01. juli 2021 kl. 19:26 Af Lars Christensen Kontakt redaktionen

Arkæologerne skulle egentlig allerede have været færdig med udgravningen på borgterrænet i Vordingborg i sidste uge, men alligevel er arbejdet fortsat denne uge med.

Læs også: Jorden gemte på en ukendt mur

Interessen for at følge med i udgravningsarbejdet har nemlig været så overvældende stor, at arkæologerne ganske enkelt ikke har noget at blive færdig med undersøgelserne.

- Vi har haft omkring 500 besøgende om ugen. Interessen har været meget stor, og det er vi selvfølgelig glade for, men det betyder også, at vi er kommet bag ud. Vi fik jo også besøg af en prinsesse midt i det hele, forklarer Nanna Holm, museumsinspektør og udgravningsleder med henvisning til Prinsesse Benediktes besøg i anledning af Historisk Botanisk Have, hvor prinsessen også besøgte borgcentret og den nye udgravning.

Det er fire uger siden, at arkæologerne gik i gang med at undersøge den knap 20 meter lange rende. Egentlig var tanken, at man »bare« skulle kigge med friske øjne og moderne teknologi på en del af borgen, der allerede tidligere har været udgravet, men den nye udgravningen har vist sig at give et helt, helt andet resultat.

- Nogen ting, vi troede var her, er forsvundet. Noget er blevet til noget andet, end det vi troede, og så er der dukket helt nye ting op, opsummerer Nanna Holm lettere ironisk. Hun lægger ikke skjul på, at udgravningen har givet hende og kollegaen den ene overraskelse efter den anden.

- Vi regnede med, at der skulle være en vold her, men vi har istedet fundet fundamenterne til en bygning og en ringmur fra omkring 1200-tallet, så det ser ud til, at der har været flere bygninger på højborgen, end vi hidtil har vidst, forklarer Nanna Holm.

Måske genbrug Endnu mere usædvanligt bliver det i den ende af renden, der er længst væk fra vandet. Her er resterne af et fundament til noget, som arkæologerne ikke kan gennemskue.

- Nogen siger, at det må være Prins Jørgens Palæ. Placeringen og retningen kan godt passe, men det ligger for dybt i forhold til de andre dele af palæet, man har fundet, og byggestilen er markant anderledes end den tidsperiode. Det er ikke den byggestil, man normalt vil forbinde med et 1600-tals palæ, forklarer Nanna Holm, der dog har en relativ nem forklaring på det misforhold.

- Fundamentet minder mere om noget fra Valdemar Atterdags tid, men det er meget muligt, at man har genbrugt dele af den borg, da man byggede Prins Jørgens Palæ, lyder forslaget fra Nanna Holm.

Den ældste borg Det meste interessante fund finder man nede i den anden ende af renden. Her spiller et lag af trækul en vigtig rolle. Den tynde sorte streg kan tydeligt ses løbe langs med renden og skaber en tydelig adskillelse mellem de forskellige jordlag. Fundamenter til 1200-tallets borg ligger over laget med trækul, men det mystisk er, at man nu har fundet et teglstenslag, der ligger under trækullet, og dermed må formodes at være noget af det ældste, der nogensinde er fundet på borgen.

- Vi krydser alt, hvad der krydses kan, for at det er Valdemar den stores teglborg, vi har fundet, forklarer Nanna Holm.

Hun har altid undret sig over, at Valdemar den store ifølge historiebøgerne skulle have bygget den første borg på Vordingborg som en træborg.

- Valdemar den store er kendt for at bygge i tegl. Han byggede Dannevirke og flere kirker i tegl, så hvorfor skulle han have bygget sin egen borg i et ringere materiale, fortæller Nanna Holm og tilføjer, at de nye fund også kan være tegn på en endnu ældre borg.

I det hele taget håber hun, at de nye fund kan være med til at bevise, at der er blevet bygget på borgterrænet meget tidligere, end man hidtil har troet. Måske helt tilbage til slutningen af vikingetiden.

- Det tyder i hvert fald godt med de fund, vi har gjort os. Det har potentiale, forklarer hun og tilføjer, at de ansatte på museet også laver sjov med de nye fund.

- Det kunne tyde på, at vi nu skal til at kunne meget mere af kongerækken på museet. Alle ved, at Valdemarerne byggede her, men det ville være fantastisk, hvis vi kunne få nogen af de glemte borgbyggere frem i lyset, fortæller arkæologen.

Udgravningen slutter efter planen i denne uge, hvor hullet vil blive fyldt op igen. Mange har efterspurgt, om ikke renden kunne få lov at stå åben, men det har borgcentret afvist dels på grund af sikkerheden og dels for at beskytte de historiske murværk bedst muligt.

En række jordprøver og fund er nu sendt til nærmere undersøgelser, som man venter svar på i løbet af det næste halve års tid.

relaterede artikler

Husfund viser konsekvenserne af en krig 25. april 2021 kl. 09:15

Hus dukker uventet op under rådhusgrund 14. april 2021 kl. 05:33

Skeletter flytter ind på borgcentret 16. november 2020 kl. 08:30