Se billedserie Flemming Müthel Olsen sælger alverdens specialiteter på Slotstorvet hver fredag.

Usædvanlig stor interesse for torvepladser

Vordingborg - 25. juli 2020 kl. 08:22 Af Lars Christensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det plejer normalt at halte med at få stadeholdere til at stille op på Slotstorvet i Vordingborg, men billedet ser helt anderledes ud denne sommer. Corona-tiden og hjemsendelse i foråret har betydet, at mange har haft tid til at gå gemmerne igennem. I hvert fald oplever kommunens afdeling for Trafik og Ejendomme i denne tid mange ansøgninger om stadepladser på Slotstorvet i Vordingborg og Torvet i Stege.

- Det er stadepladser til privates salg af loppe og genbrugsting, legetøj og tøj, men også lidt ansøgninger fra erhvervsdrivende, som for eksempel kommer med en salgsvogn, siger afdelingschef Lise Hansen Thorsen.

- Alene i uge 30 er det blevet til behandling af omkring 15 ansøgninger om stadepladser, hvilket er en del mere end normalt og helt anderledes for sommerferieperioden, hvor vi sjældent har ret mange ansøgninger, forklarer hun.

Den usædvanlige stadeplads-interesse har været udfordring for kommunen, forde de fleste medarbejdere på området holder sommerferie for tiden. Alligevel er det lykkedes kommunen midt i sommerferien at få opprioriteret området i et forsøg på at hjælpe den corona-afledte sommerturisme bedst på vej.

- Normalt skal man indsende ansøgning fire uger før for at være sikker på, at vi kan nå at behandle ansøgningen forsvarligt og i god dialog med ansøgerne, men personalet hænger i, forklarer Lise Hansen Thorsen.

- Det er trods sommerferietid lykkes os, at få behandlingstiden ned på mellem to og fire dage så stort set alle, der har søgt, når at få en tilladelse, og vi bidrager dermed også til det anderledes corona-sommerliv på vores torve og pladser, tilføjer hun.