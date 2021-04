Usædvanlig alliance om hjemmepasning

Se billedserie - Hvis vi begge to sidder her næste gang, kunne vi lave en alliance på det her, lød det fra Mette Gerdøe-Frederiksen til Heino Hahn. Foto: Nina Lise

Vordingborg - 04. april 2021 kl. 13:46 Af Nina Lise Kontakt redaktionen

Endnu et §17.4-udvalg har været i gang. Denne gang er »Det gode børneliv« for nul- til seksårsområdet blevet kulegravet.

Resultatet er med udvalgets politiske medlemmers egne ord ikke revolutionerende. Det mest opsigtsvækkende på kommunalbestyrelsesmødet, hvor udvalgets anbefalinger blev fremlagt, var en ny alliance, der tegner sig mellem Enhedslisten og Nye Borgerlige.

- Det er et godt stykke arbejde, der er lavet, lød det fra Heino Hahn (NB), der dog undrede sig over, at Mette Gerdøe-Frederiksen (EL) som formand for udvalget ikke har bragt hjemmepasning af børn på banen. Hun stillede i februar 2019 forslag i kommunalbestyrelsen om hjemmepasning af børn.

- Det kunne godt hænge sammen med det gode børneliv, og jeg havde håbet, at hun havde motiveret det i udvalget, lød det fra Heino Hahn.

Ifølge Mette Gerdøe-Frederiksen var det kun Daniel Irvold (K) og Ann Busch (AL), der i 2019 bakkede hende op i forslaget om hjemmepasning.

Det har ikke været en del af 17.4-udvalgets kommissorium, og desuden er Mette Gerdøe-Frederiksen i løbet af sine snart fire år i kommunalbestyrelsen blevet belært om, at når en sag er afvist, fordi der ikke var flertal, kan den ikke tages op igen før næste kommunalbestyrelsesperiode.

Hun husker, at Heino Hahn som medlem af DF i 2019 var imod forslaget.

- Men jeg ved ikke, om det har ændret sig nu, hvor du er medlem af Nye Borgerlige. Det kunne være interessant, for hvis vi begge to sidder her næste gang, kunne vi lave en alliance på det her, lød det fra Mette Gerdøe-Frederiksen.

- Der er jo visse ting, der ændrer sig, når man skifter parti. Og når man får at vide, at de synes, at det er en god idé, at man tager det op, så gør vi selvfølgelig, lød svaret fra Heino Hahn.