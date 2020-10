Hvis planerne om to kæmpe vindmøller bliver realisereret på havnen i baggrunden, frygter Hell Nørgaard, at støjen vil påvirke mange mennesker på Ore. Foto: J.C. Borre Larsen

Urolig beboer: Støjen fra vindmøller går ind i kroppen

Freden og roen var årsagen til, at de for 18 år siden flyttede til området. Men nu truer et par giganter idyllen. Politikerne har nemlig besluttet at arbejde videre med planen om at rejse to 180 meter høje vindmøller på den sydligste del af havneudvidelsen, der vender ud mod Orehoved-siden.