Natteravnene i Præstø var kun en kort fornøjelse, fordi interessen hurtigt forsvandt, men nu efterspørger lokale, om ikke de gule jakker igen kan gå rundt i bybilledet. Privatfoto

Uro på strand vækker ny interesse for natteravne

Vordingborg - 09. juli 2021 kl. 10:40 Af Lars Christensen Kontakt redaktionen

Svigtende opbakning førte til lukningen af Natteravnene i Præstø, men måske kan de gule jakker komme i spil igen.

Urolighederne især ved Rutebilstationen førte tilbage i 2019 til etableringen af Natteravnene i Præstø. Et korps af frivillige, der iklædt gule jakker og udstyret med bolcher og kondomer skulle gøre det mere sikkert at færdes i Præstø om natten.

Trods enorm opbakning til at starte med, kunne foreningen dog ikke holde på de frivillige, og tilbage i april i år besluttede de få tilbageværende natteravne at lukke den lokale afdeling.

Knap nok har støvet nået at lægge sig på natteravnenes jakker, før der nu igen er uro, hærværk og larm i gadebilledet. I løbet af de seneste uger har urolighederne ved Præstø Strand eskaleret så meget, at der nu nærmest dagligt ligger smadrede flasker på jorden og er øvet hærværk på alt fra flagstænger til redningsposte og fodboldbål.

De mange uroligheder har fået flere borgere på Facebook til at efterlyse Natteravnene, og enkelte erklærer sig også klar til selv at være natteravne.

Ikke nok frivillige Efterspørgslen er dog ikke umiddelbart nok til at få bragt liv i den lokale afdeling igen, understreger Henrik Westergaard, der var en af hovedkræfterne bag den nedlagte forening.

- Vi kan ikke gå turene. Der er ikke nok frivillige til det, forklarer Henrik Westergaard.

- Vi startede med at gå to gange om ugen. Til sidst var vi nede på ikke engang at kunne gå en gang om måneden, forklarer han og tilføjer, at man til sidst kun var de få medlemmer i bestyrelsen tilbage i foreningen.

- Det kræver, at der er en fast gruppe af voksne, der har lyst til at gå med på turene. Der skal altid være mindst tre på en tur. Der er brug for omkring 20-25 frivillige for at få det til at fungere, for der er altid nogen, der ikke kan på grund af arbejde eller ferie, forklarer han.

Henrik Westergaard har ikke hørt, at der er andre fra den gamle bestyrelse, der er klar til at genstarte foreningen, men han understreger, at det ligger andre i Præstø frit for selv at starte en afdeling op. Her vil de omkringliggende afdelinger i Vordingborg og Tappernøje kunne hjælpe.

Natteravns-naboer: Der er brug for lokalkendte

Hos Natteravnene i Vordingborg er formand Jesper Valsted godt klar over de store uroligheder ved Præstø Strand.

Derfor har han også flere gange kontaktet folkene fra Præstø for at høre, hvordan Vordingborg-afdelingen kan hjælpe med problemerne i Præstø.

- Der har jo helt klart været tanker om en afdeling i Præstø, men det virker til, at troen på, at det kan lade sig gøre, er forsvundet, fortæller Jesper Valsted.

- Hvis ikke der er nok frivillige i byen, så er den eneste anden mulighed, at det er et hold Vordingborg-borgere, som skal køre til Præstø, forklarer formanden og tilføjer, at Natteravnene i Tappernøje tidligere har sendt et hold til Præstø.

- Men det er ikke en holdbar løsning. Især ikke nu, hvor vi har ramt sommerferien. Der har vi ikke nok til selv at kunne gå hver uge. Vi er først oppe at køre igen i starten af august, forklarer formanden.

Tager dialogen med unge Jesper Valsted ved, at der også er problemer i Stege i området omkring blandt andet Middelalderhaven. Han ved også, at der nogen steder er arbejdet på at lave private vagtværn til at patruljere i områder.

- Det er vigtigt at fastslå, at Natteravnene ikke er et vagtværn. Det er et instrument til at komme i kontakt med de unge. Det er politiet og SSP, der må tage sig af ballademagerne. Natteravnene handler om at gøre det trygt for folk, forklarer Jesper Valsted, der understreger, at man ikke skal stemple alle festglade unge som ballademagere.

Der er så at sige tre grupperinger. Der er dem, som helt af sig selv kommer over til natteravnene for at få bolcher, kondomer og en snak. Det er cirka 50 procent af dem, forklarer Jesper Valsted. Dertil er der 30-35 procent, der står i baggrunden og ikke helt ved, hvad de skal gøre, og så er der de sidste 15-20 procent, som er dem, der vender ryggen til natteravnene, trækker hætten over hovedet eller stikker af.

- Det er dem, som politiet får fat på. Dem, der godt ved, at de har gjort noget, som de ikke må, forklarer han.

Forældre på banen Hvis det skal lykkes at få natteravnene tilbage til Præstø, så er det afgørende, at lokale melder sig på banen, forklarer Jesper Valsted, der derfor også godt kunne ønske sig, at flere forældre meldte sig på banen.

- Det er vigtigt at have folk fra nærmiljøet, som måske kan genkende de unge, eller som de unge kan genkende. Hvis vi bare kommer et hold udefra, så kender de os ikke, og så bliver vi hurtigt bare de voksne, der kommer med en løftet pegefinger. For at få dialogen med de unge, så skal der lokale til, forklarer Jesper Valsted, der godt kan forstå, at naboerne i området ikke længere vil tage kontakt til de unge på stranden.

- Hvis man kommer som nabo, efter at have været blevet holdt oppe hele natten af høj musik, så uanset hvor pædagogisk man end gør det, vil det næsten kun kunne blive en konfliktoptrapning, forklarer Jesper Valsted.