Den gamle købmandsgård i midten af Mern er angrebet af skimmel, og fire lejligheder står tomme. Ejendommen er fra 1910, tiden hver Mern blev stationsby, og nu skal en høringsfase afgøre, om den må rives ned. Foto: Poul Poulsen

Ups, høringsfrist udskyder nedrivning

Vordingborg - 26. april 2018

Ups, man nedriver ikke uden videre en bevaringsværdig bygning. En sådan nedrivning skal i høring, og det betyder ny frist for den gamle købmandsgård i Mern bymidte, beliggende næsten lige over for den nuværende købmandsforretning.

Kommunalbestyrelsen skulle som punkt 10 på torsdag aftens dagsorden give grønt lys for nedrivning af ejendommen Kærmindevej 11-13/Gl. Præstøvej 2, men borgmester Mikael Smed tog sagen af dagsordenen ved mødets begyndelse, skriver Sjællandske.

- Man har overset den høringsfase, som skal til, inden en bevaringsværdig bygning kan rives ned. Derfor foreslår jeg sagen udsat til efter en høring, så vi kan træffe beslutning på et oplyst grundlag, lød det fra borgmesteren.

Sagen blev udsat, og det betyder, at Vordingborg Boligselskab, Vorbo, i endnu en periode må leve med fire tomme lejligheder i ejendommen. Lejlighederne er plaget af skimmel og beboerne genhuset andre steder, og en rapport fra Kuben Management anslår, at en renovering af ejendommen vil koste 4,36 millioner kroner.

Den udgift vil medføre en så høj huslejeudgift, at lejlighederne ikke kan udlejes, lyder konklusionen, slet ikke hvis der sammenlignes med prisen for at købe en bolig. En undersøgelse af forholdet mellem ejer- og lejeboliger i Mern viser, at førstnævnte er langt de billigste.

Ved et køb er kvadratmeterprisen på 530 kroner om året, mens lejelejligheden koster over 800 kroner per kvadratmeter årligt.

Samtidig viser prognoserne, at Mern skal forvente en nedgang i befolkningstallet på 13 procent over de kommende år. Allerede nu står cirka hver femte, 16 ud af 87, almene bolig i Mern ledig, og liggetiderne viser, at det også er svært at sælge private boliger.

