Den gamle og voldsomt nedslidte storstrømsbro skal rives ned, når den nye bro står færdig. Men håbet er, at mest muligt af broen kan genbruges rundt om i lokalområdet. Foto: Thomas Olsen

Unikt jobopslag: Hjælp med at få revet bro ned

Vordingborg - 18. februar 2020

Det er en unik opgave uden fortilfælde i Danmark.

Sådan beskriver projektchef Niels Gottlieb fra vejdirektoratet opgaven med at rive den gamle storstrømsbro ned.

Om få år skal den nye bro stå klar til bil- og togtrafik, og straks efter går arbejdet i gang med at nedrive den gamle og stærkt nedslidte bro mellem Masnedø og Falster.

Nu har Vejdirektorate allieret sig med en hovedrådgiver, der skal hjælpe med planlægningen og udbuddet af bronedrivningen.

- Vi har aldrig før skulle nedrive et bygningsværk af denne størrelse - og så ovenikøbet et bygningsværk over vand. Det er et enormt og meget komplekst projekt, som vi nu skal finde en hovedrådgiver til. Og der er ingen tvivl om, at det kræver en hovedrådgiver med helt særlige kompetencer, forklarer Niels Gottlieb.

Broen skal genbruges

Sidste år satte Vejdirektoratet gang i et nyt projekt sammen med Vordingborg og Guldborgsund Kommuner. Her er målet at finde nye og mere bæredygtige måder at genbruge de forskellige dele af den gamle bro i lokalområdet. Samarbejdet med hovedrådgiveren skal også ses i lyset af det projekt.

- VVM-redegørelsen er helt tilbage fra 2014. Der er sket meget siden da, forklarer Niels Gottlien.

- Der sker hele tiden en udvikling i forhold til, hvor meget der kan genanvendes. Man kan genbruge beton på mange forskellige måder i dag. Det kan for eksempel hugges i store stykker og genbruges som sten eller hugges i mindre stykker og blive brugt i vejbelægningen eller i ny beton, forklarer han.

- Vi henter en hovedrådgiver ind, fordi vi gerne vil være sikre på, at vi får alle de nyeste muligheder med, forklarer han.

Nedrivningen omfatter foruden broen også delvist landfæster og dæmninger. På Masnedø er det planen, at det meste af jernbanedæmningen for lov at blive liggende. Man fjerner dog dæmningen nord for Viaduktvej.

Nedrivningen af broen forventes at komme til at koste en halv milliard. Prisen er dog regnet med i de 4,2 milliarder kroner, som staten har sat af til projektet med den nye storstrømsbro.