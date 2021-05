På Jungshoved er man glade forde mange frøer i naturen, og derfor har det også været oplagt at navngive delebussen »Frøen«. Her er det et foto fra indvielsen tilbage i 2017. Foto: Claus Vilhelmsen

Unik delebus får lov at fortsætte

Vordingborg - 20. maj 2021 kl. 05:06 Af Lars Christensen Kontakt redaktionen

Det trak mange overskrifter, da man på halvøen Jungshoved tilbage i 2017 for første gang kunne byde passagererne velkommen i Frøen. Delebussen er et unikt samarbejde mellem lokale ildsjæle på øen og Vordingborg Kommune, der betaler for leasingen af en otte personers Ford Tourneo Costom.

Delebussen har med stor succes kørt passagerne til og fra Præstø, ligesom gruppen af 16 chauffører, kaldet »frøpassere«, har hjulpet med alt fra afhentning af pakker til simple indkøb og medicinhentning.

I den seneste tid har de frivillige dog ventet på afklaring. Leasingaftalen stod til at ophøre til august i år, og de frivillige manglede svar på, om Frøen kunne få lov til at fortsætte sine daglige ture til Præstø.

Giver overskud Nu står det dog fast, at delebusordningen fortsætter. Et enigt Plan- og Teknikudvalg har på det senestes møde besluttet at forlænge leasingaftalen, så den kan fortsætte helt frem til august 2024.

Fra politikernes side vil man nemlig gerne støtte op om ordningen, der har sikret nem og billig transport til mange borgere på Jungshoved, og som økonomisk er velfungerende. Lokalrådet har alle år haft overskud på driften af Frøen, som er blevet betalt tilbage til kommunen. Sidste år lød overskuddet på 9732 kroner.

Desuden viser en ny analyse også, at Frøen har ført til væsentligt færre Flextrafikture både internt på halvøen og mellem halvøen og Præstø. Kommunens tekniske besparelse på færre udgifter til Flexture opgøres til cirka 80-100.000 kroner årligt. Dermed konkluderer kommunens forvaltning, at nettoudgiften til at opretholde delebussen er meget lille, når man samtidig ser på den mindre benyttelse af flexturene.

Samarbejde med region Politikernes beslutning om at forlænge Frøen vækker glæde både blandt chaufførerne og passagerne, forklarer Allan Capion, der er tovholder for delebussen.

Så sent som i sidste uge deltog han på en konference arrangeret af Sydtrafik med deltagelse af alle kommunerne i Region Syddanmark.

- Der var mange af kommunerne, der var meget begejstrede for vores model. Vi fik en virkelig positiv tilbagemelding. Det kan ende ud i et samarbejde med Region Syddanmark, der vil undersøge, om modellen kan kopires, forklarer Allan Capion og understreger, at det ikke nødvendigvis er alle steder, at man vil kunne få en delebus som Frøen til at fungere.

- Frøen er helt unik for Jungshoved, og den kræver, at der er flere ting, der skal være til stede. Der skal være lokale, der gerne vil stå for det, og så skal der være en kommune, der er positivt indstillet, og som er villig til at lease en bus, forklarer han og roser samtidig Vordingborg Kommunes forvaltning for den store samarbejdsvillighed.