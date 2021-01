Se billedserie Christian Ørum Hansen dribler mellem pindene, inden han afslutter på et tomt mål. Privatfoto

Ungt talent drømmer om professionel karriere

Vordingborg - 17. januar 2021 kl. 13:59 Af J.C. Borre Larsen Kontakt redaktionen

Om eftermiddagen og i weekender kan man opleve en knægt, der mutters alene laver fodboldøvelser på Præstø IF's nye kunstgræsbane. Og det er uanset, om vejrguderne byder på sne og hagl, som de har gjort i denne uge.

Det er 13-årige Christian Ørum Hansen, der bor 300 meter fra den lokale fodboldklub, og som til daglig spiller i HB Køge. Risikoen for coronasmitte og de mange restriktioner gør, at klubben har indstillet al træning, så derfor træner Christian Ørum Hansen fem gange om ugen med sig selv.

- Det er fedt, at det kan lade sig gøre, men jeg vil da helst spille med mine holdkammerater, siger Christian Ørum Hansen, der går i 7. klasse på Præstø Skole.

Spottet af Køge-klub Han begyndte som fem-seks-årig i Præstø IF. Evnerne med læderkuglen skinnede hurtigt igennem, og Christian Ørum Hansen skiftede til Næstved for at få større udfordringer. Længere nordpå fik man med tiden øje på talentet, og i sommeren 2020 rykkede Christian Ørum Hansen til HB Køges U/14-hold, der spiller i Liga 1. I den noget større Køge-klub træner han med en masse gode spillere, og der er kamp om pladserne.

- Det er sjovt, men også hårdt, siger Christian Ørum Hansen, der er offensiv midtbanespiller.

Efter tre ugers vinterpause nåede HB Køge-spillerne kun at træne en enkelt gang inden corona-nedlukningen. Og så er der kun en ting at gøre, hvis man vil beholde skarpheden, og det er selvtræning. Når Christian Ørum Hansen over middag er færdig med hjemmeundervisningen fra skolen, snører han fodboldstøvlerne og pakker en ladcykel med bolde, ringe, slalompinde og en koordinations-stige. Rekvisitter, Christian Ørum Hansen købte for sine lommepenge under forårets corona-nedlukning.

- Jeg øver driblinger, afslutninger og frispark. Og så laver jeg også stige-øvelser for at få hurtige fødder, fortæller Christian Hansen.

Når han kommer hjem, fortsætter han ofte træningen. HB Køge har tilknyttet både en fysisk og en mentaltræner, som klubben under corona bruger over nettet. Især sidstnævntes fagligheder kan være nyttige, når man ikke kan se sine holdkammerater.

- Vi snakker om, at vi skal tro på os selv, og at vi skal holde humøret oppe, fortæller Christian Ørum Hansen.

Tricks på nettet Når den unge fodboldspiller slapper af på sofaen, foregår det ofte med fodboldvideoer på YouTube. Her aflurer han tricks fra de store stjerner, som eksempelvis brasilianeren Neymar fra yndlingsklubben Paris Saint German. Christian Ørum Hansen er ikke bange for at drømme stort.

- Jeg kunne godt tænke mig at blive professionel fodboldspiller, siger han uden betænkningstid.

Christian Ørum Hansen ved godt, hvad der skal til, hvis drømmen skal gå i opfyldelse.

- Man skal ville det. Og så skal man træne lidt hårdere end normalt, lyder opskriften fra det lokale fodboldtalent.

