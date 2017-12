Se billedserie - Man lærer at spille med andre end dem, man er gode venner med, forklarer 13-årige Mathias Hansen, der her får hjælp af Counter Strike-træner Daniel Gabriel. Foto: Lars Christensen

Send til din ven. X Artiklen: Unge står i kø til ny e-sportforening Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Unge står i kø til ny e-sportforening

Vordingborg - 13. december 2017 kl. 10:06 Af Lars Christensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Starten gik tilbage i oktober, men allerede nu er Ørslev E-sport vokset ud rammerne. Derfor må foreningen, der er den første af sin slags i Vordingborg Kommune, nu allerede udvide med nye hold, så der er aktivitet både mandag, tirsdag, onsdag og torsdag.

Foreningen låner lokaler hos SFO'en på skolen i Ørslev, hvor der er sat op til, at man både kan spille på computer og på playstation.

- Der er en del af de her unge, der ikke har en anden aktiv sport, de går til. Der er det her en mulighed for dem til også at opleve et fællesskab, forklarer Tina Frederiksen fra gymnastikafdelingen i ØGIF i Ørslev.

Hun forstår godt, hvis nogen undrer sig over, at en gymnastikafdeling investere i at starte en afdeling for computerspil.

- Der er mange, der tænker, er det nu også en sport. Det gjorde vi da også selv, da vi første gang hørte om det, men de har faktisk meget til fælles, og spillerne forbrænder ligeså mange kalorier som ved mange andre sportsgrene, forklarer Tina Frederiksen og tilføjer, at DGI af samme grund har anerkendt e-sport som en sportsgren.

En af de nye trænere er 27-årige Daniel Gabriel fra Nyråd.

- Jeg har en masse timer i sådanne spil. Alene i Counter Strike Global Offensive har jeg 1800 timer bag mig, forklarer træneren, der til februar afslutter sin pædagoguddannelse.

- Jeg tænkte, at det her var en oplagt mulighed for at kombinere min interesse for spil med den pædagogik, jeg har lært, tilføjer han.

- Jeg føler ofte, at jeg er født 10 år for tidligt. Det er nu den digitale verden for alvor tager fart. Det vil jeg gerne være en del af, selvom det ikke bliver som deltager, men som træner, forklarer han.