Se billedserie Et par kæmpe ben i kraftfulde farver kommer til at pryde gavlen på det historiske hus, der for tiden rummer Bykontoret. Billedkunstner Mia Sloth Møller står bag værket sammen med en række unge fra Kunstart 44. Her er det Anna Schwartz, Emma Hemer, Trine Roi, Maja Svane Møller, Olivia Sander Nielsen og Signe Madsen.Foto: Lars Christensen

Unge har fod på nyt gavlmaleri

Vordingborg - 22. maj 2018 kl. 11:13 Af Lars Christensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

På hjørnet af Algade og Chr. Winthersvej er et nyt kunstværk ved at se dagens lys.

I pinsen gik en flok unge sammen med billedkunstner Mia Sloth Møller i gang med at forvandle gavlen på det, som anses for at være byens ældste hus.

De ældste dele af bygningen strækker sig tilbage til 1700-tallet, og huset har rummet mange forskellige ting gennem århundrederne. I disse år er det bykontoret, der benytter de historiske rammer, og det nye kunstværk er opstået i tæt samarbejde med de forskellige foreninger, der mødes i huset. Det tæller blandt andet lokalråd og frivilligcentret.

De unge kunstnere har dog i høj grad valgt at gå egne veje med selve motivet på det kommende kunstværk.

- Der blev snakket meget om Gåsetårnet og guldgåse, og det endte vi med at gøre lidt oprør mod, så nu er der slet ikke kommet noget med gæs på maleriet, forklarer Mia Sloth Møller.

- Vi blev enige om, at det var for oplagt, og lidt for kedeligt, tilføjer hun.

I stedet for gæs kommer der to store fødder på gavlen, og selvom det måske nok lyder en smule mærkværdigt, så er der en mening med fødderne.

- Huset er udgangspunktet for de røde løbere, og det er starten på gågaden, forklarer Olivia Sander Nielsen, der er en af de unge fra kunstart 44, der er med til at skabe kunstværket.

- Vi har ikke lovet, hvor længe værket skal blive hængende. Foreløbigt er det frem til årsskiftet. Det har givet os mere frihed, end hvis det var et mere permanent værk, som folk skulle se på i en evighed. Det er slet ikke sikkert, at det bliver hængende så længende, forklarer kunstneren, der dog godt kunne se de store ben på maleriet udvikle sig til et mødested.

- Det ville være fedt, hvis folk ligesom inde på Hovedbanegården, hvor det er »Skal vi mødes under uret«, så begyndte at sige »Skal vi mødes under de store ben«, forklarer hun.

Kunstværket indvies efter planen på Kulturnatten 1. juni, hvor De Røde Løbere også vil udstille udvalgte kunstværker fra den kommende uddannelsesrute og kulturrute rundt i byen.