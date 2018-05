Se billedserie Uddannelsesloftet var det altoverskyggende fokus i Jan-Evald Hardleis tale, som han mente gav unge en fodlænke på.Foto: Anders Petri

Unge fik også taletid

Vordingborg - 01. maj 2018 kl. 17:05 Af Anders Petri Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Vordingborg: Det lille hvide telt på godt 35 m2 måtte flere gange kæmpe mod kraftige vindstød, der truede med at gøre 1. maj-festen på Rådhustorvet til en kort fornøjelse. Teltet blev dog ikke slået ud af vinden, og den slog heller ikke de to unge socialdemokrater, der skulle holde deres første 1. maj-taler, ud.

- Det var en god mulighed for sige, hvad jeg mener om måden, vores overenskomstsystem er skruet sammen på, siger 18-årige Nicolaj Sørensen, der sammen med 15-årige Jan-Evald Hardlei fik æren af at holde ungdommens taler til 1. maj.

Ungdommens fremmøde var dog begrænset på Rådshustorvet, og det skyldes ifølge de to unge talere, at 1. maj ligger dårligt placeret i skoleåret.

- Mange sidder jo lige nu og forbereder sig til eksamenerne. Jeg er faktisk selv stukket af fra mine forberedelser, forklarede Jan-Evald Hardlei.

Men selv for unge er 1. maj en vigtig dato. Om ikke andet for at hylde dem, der tog kampen for år tilbage, mener Nicolaj Sørensen.

- Jeg synes, man skal tage til 1. maj for at vise respekt for dem, der har været her og taget kampen før os.

Eksaminationen var dog sneget med ind i teltet. Talerne fra Nicolaj Sørensen og Jan-Evald skulle vurderes og evalueres af to med erfaring udi talernes kunst. De to eksaminatorer var Vordingborgs borgmester Mikael Smed (S) samt næstformand i Dansk Sygeplejeråd Kreds Sjælland, Ulla Birk Johansen. De to var imponerede over de to debutanter.

- Begge taler var velopbyggede og underbyggede. Når man kommer med en så velforberdt tale og stiller sig op foran så relativt mange mennsker, så fortjener man seks point fra mig, sagde Mikael Smed

Hvilken skala pointene blev givet fra blev aldrig specificert, men Ulla Birk Johansen gav begge talere fem point og ros med på vejen. Ifølge hende argumenterede Nicolaj Sørensen godt for sin holdning, mens Jan-Evald Hardlei fik point for at tænke på alle detaljer.

- Det var et rigig godt virkemiddel at have en rose i knaphullet, sagde hun.