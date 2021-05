Billedet er fra indvidelsen af den nye kunstgræsbane i Præstø i efteråret 2020. Nu viser det sig, at banen bliver brugt til andet end fodbold. Foto: Kim Rasmussen

Unge fester og støjer på kunsgræsbaner

Vordingborg - 10. maj 2021
Af J.C. Borre Larsen

Det er åbenbart ikke kun fodbold, der bliver spillet på kommunens tre kunstgræsbaner i henholdsvis Vordingborg, Præstø og Stege.

Ifølge kommunen bliver de også brugt til fest om aftenen og i weekender, hvor der skrues op for musikken på alle tidspunkter i døgnet, - også tidligt om morgenen. Derudover bliver der svinet med affald. Det er især naboerne til banen i Præstø, som har fået nok og klaget til kommunen. Formanden for Præstø IF Tonni Ristorp bekræfter, at han har fået klager over større forsamlinger, som støjer.

- Der er tale om 9. klasser. De sidder i græsset og hygger sig, efter at de har spillet fodbold, og ja, der ryger noget affald, siger Tonni Ristorp, der ikke mener, at hele villakvarteret står på den anden ende.

- Det er ikke hele området, som brokker sig. Det drejer sig om nogle enkelte, siger Tonni Ristorp.

- Han understreger, at de unge mennesker skal opføre sig ordentligt og ikke forstyrre naboerne til til langt ud på natten. Men han forstår godt, at de unge har brug for at slå sig lidt løs.

- De har været hjemme i en lang periode under coronanedlukningen, og nu kan de endelig komme ud.

Som klub mener formanden, at det er svært ved at tackle problemet.

- Vi kan sige det til vores egne spillere, at de skal opføre sig ordentligt, men jeg kan ikke styre det, når det ikke er vores egne medlemmer, siger Tonni Ristorp.

Lært af problemer i park Noget kunne tyde på, at det fremover bliver politiet som klarer ærterne, hvis der er ballade.

Fra kommunens side er man i gang med at lave et et udkast til et ordensreglement, så der kan komme skilte op ved kunstgræsbanerne.

Her vil det direkte fremgå, at det er forbudt at støje og spille musik, som generer naboerne, at kaste affald og flasker og at ødelægge planter, borde, bænke og affaldsspande. Endelig skal det også forbydes at bruge kunstgræsbanerne til at lufte hunde.

Udvalgsformand Thorbjørn Kolbo (S) for Kultur, Idræt og Fritid er godt tilfreds med, at politibetjentene får et værktøj, hvis de kommer ud til uroligheder.

- De kan henvise til skiltet. Jeg synes, at vi har taget ved lære af Kvickly-søen. Hvis der dengang havde været et skilt, så vidste alle, hvad man måtte og ikke måtte, siger Thorbjørn Kolbo med henvisning til den uroplagede park i Vordingborg.

Inden ordensreglementet træder i kraft, skal det godkendes af politiet og i kommunalbestyrelsen.