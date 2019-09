Henrik Barnewith (tv) og Jette Rønne fra Vordingborgskolen glæder sig over støtten fra Nordea. Privatfoto

Send til din ven. X Artiklen: Unge får chancen for at prøve før de vælger Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Unge får chancen for at prøve før de vælger

Vordingborg - 18. september 2019 kl. 21:41 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Et nyt treårigt projekt sender store folkeskoleelever på kostskole-camps for at give dem en smagsprøve på håndværksfag som kok, smed eller game designer.

Mange vælger nemlig gymnasiet pr. automatik uden at kende til alternativerne, mener Henrik Barnewitz og Jette Rønne, der henholdsvis er marketing manager og forstander på Vordingborgskolen, der sammen med 9 andre frie fagskoler får støtte af Nordea-fonden.

- Der er behov for at tænke nyt, og som erhvervslivets kostskole er Frie Fagskoler oplagt til at være omdrejningspunkt for noget af den nytænkning og udvikling, som også kan bruges i folkeskolen, siger Henrik Barnewitz.

Vælg et fag, du gerne vil kende mere til og flyt så på kostskole i op til en uge og fordyb dig i faget sammen med andre unge med samme interesser. Sådan lyder tilbuddet fra Frie Fagskoler, som siden 2015 har drevet 12 fagkostskoler landet over.

Mange unge er efter 9. klasse stadig i tvivl om, hvad de vil, og mange har en ide om, at gymnasiet er den bedste vej uden rigtig at vide, hvilke karrieremuligheder, der er inden for erhvervsuddannelserne.

- Vi er stedet, hvor nye ideer og nye veje kan prøves af. Derfor er vi begejstret for støtten fra Nordea-fonden, som nu gør det muligt for unge på egen krop at prøve en karrierevej af i praksis på en fri fagskole, før de vælger ungdomsuddannelse, siger Jette Rønne.

Projektet »Prøv før du vælger - Nye veje til erhvervsuddannelse« har til formål, at Frie Fagskoler i samarbejde med erhvervsskoler og virksomheder udvikler praktiske forløb i form af kostskole-camps. Hver camp vil have en varighed på mellem 2-5 dage og er primært henvendt til unge i 7.-9. klasse i folkeskolen, som får mulighed for at afprøve et eller flere håndværksfag indenfor en branche i et kostskolemiljø.

Nordea-fonden støtter det treårige projekt med 3,5 millioner kroner.