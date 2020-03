Michael Wittrock fra Vordingborg Ungeforum håber, at flere unge vil lytte til rådene og blive hjemme. Privatfoto

Artiklen: Unge beder unge om at blive hjemme

Unge beder unge om at blive hjemme

Formaninger fra de voksne kan nemt falde for døve øre, når man er ung og hellere vil feste end at sidde hjemme og kukkelure på sit værelse.

Derfor har Vordingborg Ungeforum nu taget det på deres skuldre at prøve at trænge igennem til deres jævnaldrende.

- Bliv hjemme - bliv væk fra hinanden! I skal blive væk fra fester, LAN-parties og andre komsammener, lyder opfordringen fra Michael Wittrock, der er formand for Vordingborg Ungeforum.

- I skal blive hjemme i respekt for de ældre og de syge mennesker der lige nu render rundt og tænker, om corona-virus kommer til at betyde liv eller død for dem, fortsætter han.