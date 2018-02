Se billedserie Arkitekterne Dominique Hauderowicz og Kristian Ly Serena bød velkommen til omkring otte ældre, som havde forskellige bud på, hvad et godt byrum er for dem. Foto: Lene C. Egeberg

Send til din ven. X Artiklen: Unge arkitekter har fået nok af parkour: Nu skal de ældre høres Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Unge arkitekter har fået nok af parkour: Nu skal de ældre høres

Vordingborg - 03. februar 2018 kl. 11:34 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En lille gruppe ældre på Fanefjordcentret blev forleden sat i sving med at sætte ord og billeder på, hvordan et byrum indrettes for, at man som ældre føler sig godt tilpas i det.

Spørgsmålet bliver stillet af to unge arkitekter, Dominique Hauderowicz og Kristian Ly Serena fra firmaet Studio Fountainhead, der for tiden arbejder med et projekt, der skal give opskriften på et vellykket byrum set med ældres øjne.

De har valgt Damme-Askeby som fokus for deres projekt på grund af de allerede igangværende planer for byfornyelse i området. Tanken er, at projektet skal integreres i den samlede plan og resultaterne publiceres til inspiration for andre byer.

- Byens rum skal være for alle, men der har været meget fokus på unge med ting som skaterbane, parkour og lignende, siger Dominique Hauderowicz:

- Vi vil gerne have, at vores projekt kan være et godt foregangseksempel i betragtning af den udvikling, der sker med stadig flere ældre og flere demente. Vi tror på, at det offentlige rum spiller en stor rolle i den forbindelse.