Sarah Bergholt fra Vordingborg Gymnasium og HF debatterede med borgmester Mikael Smed, i midten, mens gymnasiets rektor, Jakob Stubgaard, styrede samtalen. Foto: Lene C. Egeberg

Unge: I skal lytte til os

Vordingborg - 23. august 2019 kl. 11:48 Af Lene C. Egeberg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fredag stillede Vordingborgs borgmester, Mikael Smed, op til debat om et emne, der nok kan interessere de fleste unge. Det skete i forbindelse med Ungefolkemødet i Stege på Møn, og spørgsmålet, som borgmesteren i selskab med to andre paneldeltagere skulle besvare, lød: Hvordan gør vi det interessant at være ung i Vordingborg Kommune«?

Ser man bort fra kommunenavnet, er det nok et spørgsmål, mange andre borgmestre landet over gerne vil finde svaret på, men det behøver måske ikke være så vanskeligt. I hvert fald ikke ifølge Mikael Smeds to unge meddebattører, Sara Bergholt fra Vordingborg Gymnasium og HF og Jonas Carlsen fra Professionshøjskolen Absalon:

- Et godt ungeliv er, at vi bliver lyttet til, sagde Sara Bergholt med opbakning fra Jonas Carlsen.

- Trivsel er at vi bliver lyttet til, men det handler også om deltagelse - altså at vi bruger alle de lokale mennesker, vi har på tværs af alder og uddannelser til at støtte op om det, sagde Jonas Carlsen.

De unge kunne også give et eksempel på, at der ikke er blevet lyttet nok til dem: Vordingborgs relativt nye campuscafé, der er tænkt som et lokalt mødested for de unge:

- Men der er meget få unge, der bruger det, og de tilbud vi får, er små, sagde Sara Bergholt.

Så langt ville Mikael Smed godt lytte med, og borgmesteren noterede da også flittigt, mens de to unge debattører redegjorde for deres synspunkter. Men næste udsagn fra de unge mødte ikke megen forståelse:

- Sådan noget som alkohol fylder meget hos de unge, og det ville være godt, hvis vi kunne få det ind, uden at det skal være uansvarligt. Alkohol er noget, der samler folk, og det er vigtigt, at der bliver til, hvad det er, der samler os sagde Sara Bergholt.

- Det med campuscaféen viser, at vi åbenbart ikke er kommet langt nok hen ad den vej, hvor vi udvikler stedet sammen, så det ikke bare er os voksne, der siger, hvordan det skal være. Men vi bliver nok ikke enige om det med alkohol, for det møder de unge i forvejen mange andre steder. Vi har brug for at tænke på en ny kultur, og jeg håber, vi kommer derhen, hvor vi kan mødes om noget andet - og måske nogle gange med alkohol men uden, at det bliver »driveren« i det, svarede Mikael Smed.

Debatten om det gode ungeliv var en af de mange, der finder sted på Ungefolkemøde Møn dagen i gennem.