Jacob Mark, SFs gruppeformand og spidskandidat, vil man blandt andet kæmpe for at finde en bedre placering til et udrejsecenter, så Lindholm-planerne kan droppes. Her er han fotograferet under Kulturnatten i fredags.Foto: Lars Christensen

Send til din ven. X Artiklen: Ung komet kæmper for børnene Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ung komet kæmper for børnene

Vordingborg - 27. maj 2019 kl. 16:47 Af Lars Christensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Jacob Mark er ganske vist den yngste af alle spidskandidaterne i Vordingborg valgkreds, men den 27-årige SF'er er også den spidskandidat, der har allermest politisk erfaring.

Han var blot 18 år, da han tilbage i 2009 blev valgt ind i byrådet i Køge. Han blev genvalgt fire år senere men måtte trække sig, da han i 2015 blev valgt ind i folketinget. Her er han blevet SFs børne- og undervisningsordfører, uddannelses- og forskningsordfører samt kultur-, medie- og idrætsordfører. Og som om det ikke var nok, så blev han i 2016 også gruppeformand for partiet.

Kometkarrieren er ikke mindst kommet som en overraskelse for den unge politiker selv, der på ingen måder havde eller har planer om at gøre politik til en karriere.

Han er barn af en fængselsbetjent og en skolelærer, og politik var ikke noget, der blev talt så meget om, selvom en del i moderens familie var kommunister.

- Jeg kan huske, dengang jeg meldte mig ind i SF, at min morfar blev meget fortørnet. Han sagde til mig, at han aldrig havde troet, de skulle få en borgerlig i familien, griner Jacob Mark.

Den politiske interesse blev allerede vakt, da Jakob Mark gik i 8. klasse og han begyndte at få øje på de store sociale skel blandt klassekammeraterne.

- Jeg syntes, det var så uretfærdigt, at nogle af mine klassekammerater havde dårligere vilkår på grund af det sted de kom fra, husker Jacob Mark.

- Jeg snakkede med min lærer, og han stak mig en masse foldere fra politiske partier, og det var der, jeg fik øjnene op for SF, fortæller han.

På det tidspunkt var Villy Søvndal blevet formand for partiet og den såkaldte Villy-effekt var på sit højeste. Unge fra hele landet strømmede til partiet, betaget af den erfarne politiker med glimtet i øjet og de hurtige one-liners. Også Jacob Mark faldt pladask for den energiske partileder og partiets sociale profil.

Da Jacob Mark kom ind i Folketinget, havde han slet ikke regnet med, at han skulle blive partiet gruppeleder. Men partiformand Pia Olsen Dyhr så hurtigt et stort potentiale i den unge politiker.

- Jeg ville helst have været fri, og jeg sagde klart til hende, at jeg ikke var sikker på, at jeg var den bedst egnede, men hun insisterede, og det er jeg da i dag glad for, at hun gjorde. Arbejdet med at lede et helt hold politikere har været noget af det mest spændende, jeg har været med til, forklarer han.

- Som ung kommer man nemt til at tro, at man ved det hele. Men i virkeligheden er der mange ting, man ikke ved. Derfor har jeg også fra start af sagt, at jeg ikke skal komme og tro, at jeg ved det hele. I stedet har jeg været indpisker af nye idéer og har forsøgt at få det bedste ud af de andre i gruppen, forklarer han.

- En af de ting, jeg har opnået, er at få en diskussion af, hvad det er for et samfund, vi som parti gerne vil hen mod. Det har ført til vores forslag til en »ro på-reform«, og hele det arbejde er jeg sikker på, de ældre politikere i gruppen ikke var kommet frem til uden min hjælp, forklarer han.

Jacob Mark lægger ikke skjul på, at det har været hårdt at få så stort et politisk ansvar i så ung en alder. Han forsøger dog stadig at holde fast i en almindelig ungdom.

- Jeg kan huske, dengang miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen trak sig. Hele Christiansborg var oppe at køre over det, og det var jeg jo også. Så kommer jeg hjem og møder mine to kammerater, som jeg deler lejlighed med. De forstår slet ikke, hvorfor jeg er så opkørt. De har ikke hørt noget om Eva Kjer Hansen, for de har bare siddet og spillet Fifa, husker SF'eren.

- Jeg tror, det er meget sundt for mig, at det hele ikke bare ender i politisk fnidder fnadder, men at jeg også kan have et almindeligt liv med venner og familie, tilføjer han.

Under sin tid i byrådet i Køge blev Jacob Mark formand for Børneudvalget og var ligeledes medlem af Skoleudvalget.

Børn- og uddannelse har hele vejen været hans mærkesag, og det var derfor også de områder, han gik til valg på ved sidste folketingsvalg.

- Børnene skal have de bedste vilkår, og vi skal have rettet op på de fejl, der opstod med folkeskolereformen, forklarer Jacob Mark, der allerede har været med til at ændre en række forhold, senest som en af arkitekterne bag folkeskoleaftalen. Men arbejdet er bestemt ikke slut endnu.

- Vi skal have gennemført minimumsnormeringer. Der er ganske enkelt ikke nok voksne ude i daginstitutionerne. Og så skal lærerne have en arbejdstidsaftale. Det er pinligt, at vi har en hel faggruppe, der ikke har ordentlige arbejdsvilkår, forklarer han.

Også lokalt skal der sættes ind, lover Jacob Mark.

- Professionsuddannelser såsom Absalon her i Vordingborg kæmper meget med statens besparelser. De rammer ekstra hårdt på de mindre afdelinger, men man skal kunne levere god undervisning overalt i Danmark, understreger SF'eren.

Lokalt har Jacob Mark også fokus på Lindholm-planerne for et nyt udrejsecenter.

- Der kan ikke være nogen tvivl om, at vi skal have styr på de udlændinge, der begår kriminalitet, men vi skal have fornuft i udlændingepolitikken. Derfor er det helt hovedløst med et projekt som Lindholm, der er ren symbolpolitik, forklarer han.

- Derfor skal vi have en analyse af, hvor man bedst og billigst kan placere et udrejsecenter, og jeg har svært ved at se, at Lindholm kan komme på tale. Det er ikke en øde ø, selvom man bliver ved med at påstå det, projektet er tonsedyrt og det skaber stor utryghed i Kalvehave og omegn, forklarer han.

Den unge SF'er håber også, at det i den næste valgperiode kan lykkes politikerne at få fundet frem til en bindende klimaaftale.