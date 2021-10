Adnan Ahmad Sulaiman modtog den nye integrationspris som rollemodel af borgmester Mikael Smed, mens kommunens integrationsteam modtog Integrationsprisen 2021, her repræsenteret af Asaad Mustafa Muhammad, Jeanette Stenfelt, Nina Leegaard, Line Kabell Christoffersen, Henrik Knuth, Marianne Stolt Pedersen og Helle Lundby. Foto: Henrik Ekberg

Ung initiativrig flygtning hyldet som et forbillede

Vordingborg - 06. oktober 2021 kl. 07:59

Mandag uddelte Integrationsrådet i Vordingborg Kommune årets integrationspris, der i år var udvidet med en pris til en rollemodel.

Kommunen Den nye pris gik til 22-årige Adnan Ahmad Sulaiman, der som 15-årig flygtede fra krigen i Syrien og kom uledsaget til Danmark.

Han fik en kontaktperson i det lokale Røde Kors, Jørn Nissen, der fik forældremyndigheden, og et lokalt par i Vordingborg som plejeforældre, Lise og Arne Frandsen.

Med støtte fra disse og flere andre hjælpsomme mennesker passede han sin skole og lærte hurtigt det danske sprog.

Allerede som elev i 8. klasse var han i praktik i Kvickly og det viste sig, at han både havde interesse og talent for handel og butiksliv, så efter at bestået handelsgymnasiet på ZBC fortsatte han i en kort periode målrettet karrieren i Kvickly, inden han besluttede at blive selvstændig som ganske ung.

I dag driver Adnan Ahmad Sulaiman Stjerne Slik i Algade i Vordingborg som en blomstrende forretning.

- Adnan viser det bedst mulige billede på en vellykket integration. Han er hårdtarbejdende og med sin udadvendte facon og flair for at drive forretning er han blevet et forbillede for sine landsmænd og andre, der kommet til Vordingborg som flygtning, sagde borgmester Mikael Smed ved årets uddeling af integrationsprisen, som fandt sted i byrådssalen på rådhuset.

- Når jeg ser rundt i salen i dag, ser jeg så mange, der har hjulpet mig. Plejeforældre, skolelærere og kontaktpersoner. Det jeg har fået, prøver jeg at give videre til andre. Jeg prøver, alt hvad jeg kan, at give tilbage til samfundet. Jeg kan ikke gøre det bedre, sagde Adnan i sin takke tale.

Både Adnans stolte plejemor Lise Frandsen og lige så stolte kontaktperson Jørn Nissen var til stede ved prisoverrækkelsen.

Har mødt forældrene Begge holder stadig tæt kontakt med Adnan, der i dag har sin egen lille familie med kone og barn.

Det gør de blandt andet ved ofte at besøge ham i butikken i Algade.

Lise Frandsen fortæller i øvrigt, at plejefamilien har mødt Adnans forældre, som stadig bor i Syrien.

- Det er et privilegium. Langt fra alle plejeforældre får mulighed for at møde de biologiske forældre. Og det er heller ikke alle forældre, der er glade for at møde plejeforældre. Men de var så taknemmelige for alt det, vi har gjort for Adnan. Det betød meget at høre det.

Foruden Adnan blev også kommunens integrationsteam hyldet, idet teamet modtog Vordingborg Kommunes Integrationspris 2021.

- Integrationsteamet er altid parat til at afsøge alle muligheder for at skabe god integration for de borgere, som de skal hjælpe. Teamet deltager aktivt i gode mangfoldige initiativer og prøver på den måde at inddrage nye danske medborgere i forskellige samfundsaktiviteter, sagde Mikael Smed blandt andet ved overrækkelsen.

- Jeg tror, at vi får prisen, fordi folk føler sig godt modtaget og mødt af os, siger Line Kabell Christoffersen, der selv også individuelt var indstillet til årets integrationspris for sit dybe engagement i Integrationsrådet og støtten til sine borgere.

Der var i alt syv kandidater til de to priser.

Ud over prismodtagerne og Line Kabell Christoffersen var det integrationsmentor Asaad Mustafa Muhammad, Bettina Hansen, der blandt andet i mange år har bidraget til den virksomhedsrettede indsats på integrationsområdet, Saida Kadrovic, der har som aktivt medlem af skolebestyrelsen på Gåsetårnsskolen har været med til at arbejde med integration samt Fadi Sarkojak og Shirin Smer, fordi de som aktive medlemmer af Integrationsrådet har arbejdet på øget integration og netværk mellem nye og gamle danske medborgere.